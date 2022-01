Milan-Spezia 1-2 ¿Se puede repetir el partido por error del árbitro? – Corriere.it

Desde Consejo editorial deportivo

El juego no se repetirá. De hecho, la falta en este caso fue no dar la ventaja que, sin embargo, está dentro de la discreción del árbitro. El gol de Messi nunca sucedió

De la victoria a la derrota en cuestión de minutos. Esta es una historia Milan-Spezia, el equipo de Liguria terminó 2-1 . Pero el episodio decisivo llega al 92 cuando el partido aún estaba 1-1 y los rossoneri marcaban el 2-1 con Messias, pero el árbitro Serra comete un tremendo error al no darle la ventaja y parar el trabajo por un despiste. Rebek Al máximo ante el tiro brasileño. Tanto es así que ni siquiera podemos hablar de un gol anulado, porque lo que pasó tras el pitido del árbitro es como si nunca hubiera pasado.

El árbitro admitió su error. En el vestuario del striptease se permitió derramar lágrimas ardientes, tanto que fue consolado por las jugadoras rossoneri. Al final del partido, muchos aficionados se preguntaron, ¿podría repetirse el partido después de que el árbitro admitiera el error? Digamos que la respuesta inmediata es, no. De hecho, la falta en este caso fue no dar la ventaja que, sin embargo, está dentro de la discreción del árbitro. En la práctica, Sera debería haberlo dado, pero tampoco podía darlo. En cualquier caso, su pitido invalidó lo sucedido después. Meta El Mesías Nunca se deshizo, como si nunca hubiera sucedido. Farr tampoco pudo intervenir en este asunto porque no entraba dentro de los casos definidos por el protocolo.