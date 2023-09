Milán siempre marca goles: selecciones de Pioli, Moncada y Forlani y lo que podría pasar en el mercado de fichajes de enero | primera página

ciertamente condicionado por el preocupante resultado del último derbi, pero en cierto modo pone de relieve cómo se puede hacerUna fase de ataque a menudo eficaz, especialmente al comienzo del torneo, cuando las características de los jugadores y el tipo de preparación tienen la mayor influencia.El nivel de los diferentes oponentes y traductores que han rotado en el once rossoneri en los últimos años no engaña del todo: el Milán es un equipo que, en virtud de su profesión, tiende a ceder el paso a sus rivales, porque casi siempre Al aceptar la defensa en situaciones de un hombre contra otro, el riesgo es difícil, especialmente contra oponentes que son buenos estableciendo ciertos límites.

Problema de goles (goles encajados): goles encajados en los primeros cuatro partidos de la temporada 2020/2021 – terminó segundo detrás del Inter Conte – por delante de Bolonia, Crotone, Spezia y los propios nerazzurri, que luego fueron superados en el derbi que siempre caía en la cuarta jornada. Los balones recogidos por Maignan, que mientras tanto se hizo cargo del legado de Donnarumma, se convirtieron en 2 un año después, contra Sampdoria, Cagliari, Lazio y Juventus.: Al final de la temporada llegará el campeonato y la explosión sin precedentes del dúo Tomori-Kalulu (combinada con la solidez general que presentan otros artistas que hoy no están presentes por diversos motivos como Kessie, Tonali y Bennacer) será uno de de los secretos de la cabalgata tricolor. Las primeras verdaderas alarmas empezaron a sonar la temporada pasada, cuando el Udinese marcó dos goles en San Siro en su debut, y en los partidos posteriores contra Atalanta y Bolonia, el Milán encajó otro gol. De esto se escapó Maignan en el estadio de Sassuolo en el cuarto asalto, donde anuló un penalti contra Berardi. Llegamos por fin a la temporada que acaba de comenzar, lo que parece confirmar plenamente el grave chirrido que ha mostrado la pretemporada, donde los hombres de Pioli encajaron goles del Real Madrid, Juventus y Barcelona (cinco en total), pero también del Monza e incluso del Trento, equipo de tercera división. Los partidos contra Bolonia, Torino, Roma e Inter no han hecho más que subrayar eso, más allá de la gran carga Concibió 7 goles, que la fase defensiva (que obviamente incluye a todo el equipo) sigue siendo un misterio sin resolver. Claro Un mercado de fichajes de verano que ha tocado a casi todos los departamentos, pero que quizás ha pasado por alto en parte el mercado que está en el centro de muchos de los juicios monetarios actuales..

Opciones de mercado – El mercado traído por todas las cosas. Sólo una cara nueva en la persona del joven central argentino PellegrinoQuien tomó el puesto que antes ocupaba Gabia, que se trasladó al Villarreal. Confirmación completa del paquete formado por Tomori, Kjaer y Kalulu – un jugador especialmente valioso porque es lo suficientemente flexible para jugar como lateral derecho – y La confianza depositada en el crecimiento de un talento potencial como Thiaw Las valoraciones de Pioli, Moncada y Forlani se centraron en la construcción de una batería de centrales que ha cambiado mucho en los últimos cuatro años pero que todavía parece estar dominada por la interpretación global del resultado en la que se recupera la agresividad del equipo. El resto del equipo no siempre muestra su eficacia, lo que le expone a malas impresiones ante rivales tácticamente organizados. Poca rotación entre los centrales pero tampoco muchas alternativas para los dos extremos, que desde que asumió el técnico Emilian son titulares indiscutibles y quizás «presionados» más allá de lo imaginable. Porque realmente no hay suficientes reservas en términos de rendimiento.

A excepción de Dalot en la temporada 2020/21, cuando Calabria y Theo Hernández no jugaron, la diferencia era clara. Por qué Ni Florenzi ni Palo Torre – Por mencionar a los jugadores que teóricamente han llegado para dar un respiro a los propietarios – Pudieron identificar el tiempo de juego que le habría brindado opciones al nivel de Pioli. A las primeras opciones se les permitió tomarse un descanso y presentarse en las mejores condiciones posibles en algunos partidos clave. Sin embargo, la reciente ventana de transferencias ha visto al Milan explorar más de una posibilidad en ambos lados: A la derecha estaba la idea del ex Torino Sengo que continuó en el espacio para recolectar No Desde Biolique hubiera preferido incorporar al Calabria a un jugador más acostumbrado a jugar de cuatro y tal vez dispuesto a transformarse en centrocampista, y Con poco convencimiento se siguió el camino del prometedor español Iván FresendaLuego se mudó al Sporting de Lisboa. Sin embargo, en la izquierda, la salida de Palo Touré, que se produjo sólo al final del mercado -y en forma de préstamo seco-, excluyó cualquier posibilidad de interferencia en la entrada por motivos presupuestarios. Dejar pasar a Bolonia Ricardo Calafiore.

En Enero… – El tiempo dirá si la opción programática de trasladar las inversiones principalmente al centro del campo y al ataque dará sus frutos, porque un hecho sigue emergiendo y sigue siendo relevante, habiendo llegado a la cuarta temporada de Stefano Pioli desde el inicio: el Milan todavía tiene el gran volumen habitual de problemas con los jugadores. en fase defensiva. Sin embargo, es demasiado pronto para sacar conclusiones apresuradas y decisivas después de algunas partidas. La ventana de transferencias de enero podría brindar una oportunidad para corregir el rumbo cuando no ha sido posible hacerlo, y no es una opción que deba descartarse. definitivamente.