Milán – Sassuolo 1-0: gol de Pulisic

Pocos pensamientos

Una sensación clara en los primeros 45 minutos: el Milan está aterrorizado ante la perspectiva de cometer errores, quizás irreparables. Con el miedo en el fondo de tu mente, no juegas bien y no hay peor compañero de viaje. El resultado fue un demonio capaz de iluminarse sólo en destellos. Es decir, en aquellas situaciones en las que estaba seguro del desarrollo de la acción, de las posiciones en el campo, de que los competidores no podían intervenir en ello. El primer problema: no hay muchas circunstancias en el juego en las que todo esto suceda al mismo tiempo. El segundo problema: cuando el escenario no era lo suficientemente cómodo, los rossoneri abandonaron cualquier tipo de riesgo potencial y se encerraron en la zona de confort de apoyar al compañero más cercano o pasar hacia atrás. El tercer problema: una vez más el Milán se queda sin muchas ideas en la fase ofensiva. En definitiva, una buena primera parte con el balón en los pies, pero muy hipnótica e iluminada por algunas sorpresas inesperadas. Un disparo de Reinders (7') creó problemas a Conseli, de nuevo el holandés que empujó un bonito disparo personal fuera de la portería (10'), un centro muy emocionante de Leao sin media camiseta rojinegra atacando el área pequeña (14'). '), Bennacer salió corriendo del campo, poco después (23') y Liao anuló un gol por fuera de juego (31').