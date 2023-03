Milán, ¿propietario Ibra con el Udinese? Romperá el récord de Costacurta

«Ya no puedo correr». Esta frase es propiedad de Billy Costacurta, quien pronunció las siete palabras en mayo de 2007, cuando dejó el Milan y el fútbol, ​​al marcar desde el punto de penalti ante el Udinese. Con 41 años y 25 días, este sigue siendo el gol más antiguo en la historia de la Serie A. Esta frase, a ojo, nunca saldrá de la boca de Zlatan Ibrahimovic, que si acaso -una sensación divina- dejaría de correr y empezaría a revolotear sobre el terreno de juego. Sin embargo, esta tarde en Udine tendrá otra oportunidad, la mayor, de superar a Costacurta y convertirse en el goleador de mayor edad del torneo (lo siento Zlatan, el más joven). El oponente es el mismo, Udinese, y tal vez eso signifique algo. Ciertamente significa algo si Ibra está listo para jugar y Pioli lo elige. Salvo dudas improbables, Zlatan será el delantero centro del AC Milan a los 41 años, cinco meses y 15 días. Eso significa que está bien, mejor de lo que nadie jamás imaginó después de la cirugía de May en su rodilla izquierda. Divock Origi, el reemplazo natural del suspendido Giro, ha decepcionado a muchos en los últimos meses.

El quiere jugar

–

Stefano Pioli también se pronunció ayer sobre Zlatan en la rueda de prensa: «Ibrahimovic está viviendo todo esto con sus compañeros, no estará en la Champions pero sabe que a la hora de hacer las listas no era elegible para jugar. Entonces queda claro que quiere jugar con todos y ganarlos todos». «Es único en fuerza y ​​determinación. Zlatan está bien, no tiene 90 minutos pero está listo». La autonomía es de 45 minutos como mucho 60 minutos, pero el Milan espera que sea suficiente. Ibra no es titular desde el 23 de enero de 2022, pero Suecia acaba de llamarlo, y en los tres partidos con Atalanta, Fiorentina y Salernitana parecía inevitablemente lento pero reactivo, presente principalmente con la cabeza.