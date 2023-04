Milán, problema de Origi 16m: silbatos de San Siro, esto es lo que podría cambiar | primera página

La mayor ironía de Milán El final sin victoria ante el Empoli fue al final de un partido de 23 tiros con un 70% de posesión del balón a su favor. La elección de Pioli de centrarse en el deseo de redención de Origi no arrojó ninguna gananciaLo soy porque el delantero belga fue el protagonista pasivo con al menos dos ocasiones fallidas de gol y un bajo rendimiento en cuanto a reacción y juego con sus compañeros.

Pesado y tardío La pregunta surge espontáneamente: ¿Qué pasó con este delantero que es capaz de ganarse el estatus de leyenda entre una afición tan grande y actual como la del Liverpool? La lesión inicial que obligó a la preparación de Origi no puede ser suficiente para comprender el golpe técnico y mental mostrado también ante el Empoli. Divock siempre llegaba tarde a cada pelota, lento y engorroso con cada movimiento.



Silbatos de San SiroSan Siro es un estadio que se ha reinventado en los últimos 3/4 años como garante de su equipo. Siempre más dispuesto a reforzar los momentos felices que acentuar los negativos. Un ejemplo reciente: la afición gritó al equipo por las humillantes derrotas ante Sassuolo y Lazio, por el decepcionante empate ante Salernitana. Ayer, por primera vez en la temporada, Origi abucheó con fuerza a su salida del campo. Primera ruptura clara entre la afición rossoneri y el exjugador del Liverpool. Quién debería encontrarse ahora para no convertirse en un problema caro para el Milan. Maldini había apostado personalmente por él al conseguir que firmara un contrato largo que vence en julio de 2026, por 4 millones de euros por temporada. Mucho, quizás demasiado para un delantero que solo ha marcado dos goles esta temporada.

mercado- El problema del gol ya no puede ser subestimado por los hombres de mercado del AC Milan, quienes serán llamados a reforzar la sección de ataque con al menos dos incorporaciones: Necesitamos un número 9 pequeño y prolífico y una «reserva» de valor. Origi está suspendido porque gana demasiado y gana muy poco. Para no convertirse en una carga a todos los efectos, tiene que cambiar de marcha: las cualidades técnicas y la experiencia adecuadas simplemente no están allí, y ahora es el momento de hacerlos dependientes del campo.