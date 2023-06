Milán, no solo Ibra: aquí está quien puede saludar a Verona | primera página

Todas las luces estarán encendidas Zlatan Ibrahimovic , Esta noche sin duda los cumplidos del coronel Milánpero en la casa de los Rossoneri Es probable que todo un equipo te salude. ya termino De hecho, sobre el papel hay 12 jugadores que posiblemente ya no estén en el estadio del Pioli la próxima temporada. Entre unas salidas y otras más que probables, La Revolución se presenta en Milanello.

Adiós seguro – Pero vamos en orden. Con el pitido final ante Verona, habrá fiesta de despedida con Zlatan Ibrahimovic en el medio: Claramente atrajo a la audiencia, con un escrito especial en las vallas publicitarias: «Adiós Zlatan». Un juego de palabras que hace tangible la grandeza del sueco, que volvió a Milán en diciembre de 2019 con el objetivo de traer scudetto. La misión tuvo éxito. Ciprien, el 19 veces campeón de Italia, dejará oficialmente hoy al hombre de 41 años. Tatarusano y Serginho destino, Este último por meses fuera del proyecto.

hola jugador ofensivo – ¿Y Ibrahim Díaz? El español comenzará desde el 1′, pero esta podría ser su última aparición en San Siro como rossoneri: Maldini quisiera desatarlo Sin embargo, una cantidad que no supere los 20-22 millones de euros El Real Madrid parece tener ideas diferentes. No tanto económico como estratégico: el joven de 23 años tiene previsto volver desde Málaga a la base para quedarse allí. el blancos Lo consideran el reemplazo ideal para Asensio, Quien ayer recibió a Modric y sus compañeros.

En la puerta – Pero eso no es todo: la saliente Revolución de Milán Se tratará mucho de la ofensiva. Hablamos específicamente de Rebeck Y orígenes Último autor de dos hermosos pero inútiles goles en Meazza (ante Monza y Sassuolo). Otra aparición de la noche, posiblemente con el partido en marcha para los dos delanteros. Definitivamente no lo verás Bakayoko, Lo mismo se aplica a francos, Está listo para regresar a Wolfsburg después de un préstamo de un año con Madonnina. Saliente también Justicia (debe ir en préstamo), Palou Touré Y jaula. Y ¿Dee Kettlery? San Siro lo apoyó hasta el final con coros, y quizás lo haga también esta noche. Pero su afirmación no es en modo alguno segura.