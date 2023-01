Milán, Maldini: ‘Estamos dentro de los parámetros en el ranking. ¿Zaniolo? Estamos evaluando pero no nos desviamos de nuestra estrategia’ | Portada

Desastre Milán En Roma, la Lazio aplastó 4-0 al equipo de Pioli y al final del partido fue el encargado del área técnica rossoneri, Pablo Maldinipara entrar en Docena: «El año pasado, el mensaje se envió mucho antes de la Lazio-Milán, el hecho de que estábamos luchando por ganar el campeonato lo supimos después de algunos partidos. Este es un momento diferente. Fuimos eliminados en la Copa de Italia y perdimos mal con el Inter en la Supercopa. Luego vino esta derrota, ya que la red encajó 11 goles en los últimos 3 partidos y es natural que el momento fuera delicado. El año pasado ganamos para nuestra alma y debemos encontrar esto de nuevo, sin pensar en crear desastres «Somos segundos en la clasificación por nuestra cuenta, habiendo alcanzado la Liga de Campeones y el Scudetto en dos años. Con todo respeto a la crítica, esto el equipo todavía está dentro de sus límites”.

El trabajo – “Esto nunca nos faltó, el trabajo siempre estuvo ahí. Estamos presentes en todos los entrenamientos y podemos testimoniar de primera mano. A veces pasa: también pasó que el Milan perdió seguridad y confianza… Pasa que sabemos cómo volver». No somos el Milán de los años 90 que toma los grandes campeones ya hechos, pero tenemos la necesidad – la necesidad – de seguir una estrategia que nos ha llevado a ajustar cuentas de la sociedad y a ser campeones. no se desvíe de esto».

Los dos goles contra la Roma – «Perdí esos dos puntos en un juego controlado. Todo comenzó desde ahí. No es bueno, pero lo aceptas porque la Roma es peligrosa, especialmente en esas situaciones. Es toda una experiencia. Tenemos muchos jugadores que regresan ahora, uno que mantuvimos casi todos los equipos el año pasado Sabemos muy bien que no estamos al nivel de los más grandes de Europa, incluso si clasificamos para los octavos de final de la Liga de Campeones y este es otro gran logro este año”.

Algo falta – “Estamos ahí en números. Kessie se fue porque tenía pedidos que no pudimos cumplir. Está muy claro y ha pasado con muchos jugadores. No tenemos la posibilidad de llevar jugadores ya hechos como antes, pero tenemos que hacerlos » Tonali y Benasser forman una línea Centro del campo de alto nivel. Romagnoli se ha ido, pero recordemos que en los últimos diez partidos de la temporada pasada la pareja fue Kalulu Tomori. Perdimos un poco de distancia, la idea de ​​el juego y la certeza. Está muy claro».

Lo que le falta a la defensa – “Ciertamente en este momento, si no se hace la primera presión, el equipo contrario se vuelve peligroso. En mi opinión, nos cuesta movernos juntos, siendo un deporte de equipo, la cobertura es importante, nos movemos juntos. solo y eso no existe ahora, en los últimos 15 a 20 días. Es algo que se puede cambiar porque lo hicimos, no hace mucho tiempo. Muchas veces, el aspecto psicológico determina la falta de paz en las elecciones».

Mingan – «Parece que los últimos exámenes salieron bien, los esperamos para febrero. Luego cuando no sé».

ORIGI, DE KETELAERE y ZANIOLO Origi tiene un contrato de cuatro años, De Ketelaere cinco, por lo que no podemos juzgar desde los primeros cinco meses. Fácil para Charles. Tiene un gran talento, es solo cuestión de tiempo. Massara ya lo ha dicho todo sobre Zaniolo. Nosotros evaluar las posibilidades, y luego no nos desviaremos de nuestra visión y potencial».

