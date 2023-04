Milán-Inter, derbi en semifinales de la Champions League: comentarios

Euroderby tiene el poder. Al menos ahora, esa espera es larga y aún no es hora de bromear: los fanáticos de Milán e Inter están unidos por una paradoja. Y así los italianos están divididos: los nerazzurri y los rossoneri están desesperados e inquietos. Todos los demás están emocionados con la idea de asistir a un espectáculo doble, neutral o sin un pañuelo al cuello. «El derbi de semifinales de la Champions es como una tanda de penaltis: solo es bueno si no apoyas a los equipos que lo juegan». Todo ello resumido en este tuit.

Desde el pitido del hat-trick del Inter Benfica, pero también desde el gol de Lautaro Martínez que puso fin al discurso de clasificación, en Gorjeo La desesperación cunde entre los simpatizantes Satán y los de serpiente . No todos, de hecho: hay quienes dicen que son exaltados. Además, jóvenes que no vivieron el Euroderby de 2003 y 2005. Aquí, para dejar las cosas claras, intervienen los que han estado. Tanto la afición del Milán, consciente de la tragedia a pesar de sus triunfos en el pasado («El problema del derbi de semifinales no sería hace 20 días. Sería 10 años después»), como la del Inter: «Todos los cuerdos El interista de más de 30 años sabe lo que se va a encontrar”. Otro Euroderby le puede resultar fatal con dos heridas aún abiertas. Quien mira con alegría el derbi de Champions o es demasiado joven, masoquista u optimista incurable”.

no jodas

–

Están los que se preocupan -«Estás loco, no entiendes, quieres que me muera», palabras de un hincha del Milan, mientras que un hincha del Inter cita a Francesco Totti, «Permíteme un poco de susto»- y los que cargar a sus exultantes compañeros, pero sin pensar en el acoso. Un hincha del Inter: «Y ahora cállate. No hablamos, ni declaraciones, ni abucheos. Será el partido más esperado, más ansioso pero también el más bonito que puede haber. Dos equipos y dos aficionados se merecen estos partidos». estas etapas así. Unidos y juntos». Un aficionado del Milan: «Entre el 16 de mayo no quiero escuchar comentarios cascarrabias o arrogantes ni tuits de mis compañeros de afición, nada de nada. Ponte el casco y vamos a la guerra. Es realmente el derbi climático, señores».