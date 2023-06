Milán está bajo plena presión sobre Thuram. Bonucci – Juventus, pruebas de despedida

El mercado de transferencias nunca se detiene: ¿quién es el último jugador en la mira de los grandes nombres de toda Europa? ¿Hay alguna noticia sobre las renovaciones de jugadores importantes? ¿Un agente libre sofisticado a punto de encontrar alojamiento? Aquí informamos y comentamos las tres noticias más interesantes sobre los movimientos recientes del mercado recopiladas en los quioscos esta mañana y por varios sitios web especializados, en la Serie A y más allá.

Milan está tratando de apresurar a Thuram

transferencia de mercado El Chelsea oficializa el golpe de Nkunku: números y duración del contrato antes de una hora

Pese a la competencia del Paris Saint-Germain, el Milan no se va a soltar Marco Thuram, el delantero del Borussia Mönchengladbach, de hecho, presiona con fuerza para convencer al jugador de que acepte la propuesta de los rossoneri. De momento, el jugador aún no ha elegido, pero lo hará próximamente. como explica La Gaceta DeportivaDiavolo ofreció un salario muy alto de 5-5,5 millones de euros por temporada. Además, los rossoneri también podrían ofrecer a Thuram en un papel protagónico ya que será copropietario de Olivier Giroud (los dos también podrían jugar uno al lado del otro). Stefano Pioli se mueve personalmente para convencerle de que acepte la propuesta del AC Milan, y en los últimos días también se ha puesto en contacto con él. En Milanello, Marcos encontrará a muchos de sus compatriotas como Mignan y Theo Hernández, además de, obviamente, Giroud.

Nosotros vimosEl Milán está dispuesto a hacer una concesión sobre el salario de Thuram. Antes de la renovación de Leao ningún jugador ganaba más de 4 millones de euros, ahora se ofrecen casi 6 millones de euros. Una clara señal de la confianza que el Milan tiene en el delantero francés.

Camilla, llama la Premier pero el Inter no nos oye

El primer ministro está llamando Nicolás Parrilla. Los mejores clubes ingleses están tras la pista del centrocampista del Inter y están dispuestos a doblarle el sueldo para convencerle de que cambie de camiseta. El Inter no quiere venderlo y tratar de resistir el ataque, pero para mantenerlo tendrá que dejar ir a alguien lo antes posible. segundo rosácea Los beneficios vienen de Liverpool, Chelsea, Manchester United y Newcastle. Pasar de un sueldo de 5 millones al año a uno de cada 10 (como mínimo) es una perspectiva que puede dar vida a cualquier escenario, incluso al aparentemente más tranquilo. Si ese fuera el caso, sería imposible que el Inter igualara el mismo salario y, en este estricto sistema de autofinanciación, se ha opuesto a las ofertas de tope y comercio para el inglés desde el principio. Para el club nerazzurri, Barella cuesta desde 80 millones y más.

Nosotros vimos: Por el momento, la confianza es el sentimiento dominante, también porque el riesgo solo se volverá real si Barella cambia lentamente sus creencias y se abre a la venta. Por lo demás, el club ya se ha «protegido» indirectamente tras llegar a un acuerdo para traer al Milán a Davide Frattisi, que es una especie de Barella en ciernes. Inzaghi y los directores quisieran que estos dos jugaran juntos, ciertamente no uno en lugar del otro, pero para que eso suceda se necesitan transferencias rápidas.

Yvonne: Diferentes planes. Y ahora sopla el aire de despedida

ensayos de despedida leonardo boucci Y la Juventus, con el futuro azul de fondo dictando la agenda. No es una ruptura impactante, pero la noticia se ha informado antes. tuttosportSin embargo, es emocionante: las necesidades del veterano de la Juventus y del club son fundamentalmente diferentes, por lo que la segregación se ha convertido en una hipótesis de trabajo sobre la mesa del mercado. A Bonucci aún le queda un año de contrato y quiere aprovecharlo al máximo para garantizarse la posibilidad de defender el título europeo que se conquistó en Londres en verano de 2021. Por supuesto, su agente Alessandro Lucci también ha sido informado, y ya está trabajando en buscar soluciones alternativas: un club de Primera División y participar en copas (nótese que el Marsella aún no ha elegido al técnico que sustituirá a Teodoro). Con Juventus potencialmente contribuyendo al salario total de 12 millones. Bonucci lo piensa y no está de acuerdo: ya aplicó a Coverciano para el curso de entrenador, pero todavía quiere hacer crecer un sueño azul. ¿Se marchará él, otro de los legendarios veteranos de la BBC, de la Juventus?

Nosotros vimos: Juventus cree que la carrera de ‘titular’ de Bonucci pertenece al pasado y está considerando otras jerarquías en el departamento defensivo. La dupla básica de centrales, en los proyectos de Massimiliano Allegri, es la formada por Danilo y Bremer, con los primeros refuerzos de Gatti y Rugani. En definitiva, se espera una temporada dura para el zaguero azul, con la necesidad de recuperar posiciones a partir de la base de la jerarquía.

De Theo y Leo a De Ketellari: los once tiros de Maldini en Milán

transferencia de mercado El eje de Chelsea y Arabia Saudí es el club europeo más destacado respecto al atentado: «La Unión Europea debe investigar». Hace 2 horas