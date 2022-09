«Mientras inventaba Caltagirone estaba en casa con su verdadero amigo»

Pamela Perisiolo, la ex agente de la corista Pamela Prati, le hace una declaración sorprendente a la mujer después de que ella ingresa a Gran Hermano. Aquí están los detalles de la historia.

Han pasado tres años desde el escándalo mediático en el que estuve involucrado Pamela Prati es culpable de inventar un noviazgo falso con Mark Caltagirone. Al momento de los hechos, la web, los diarios y la televisión solo hablaban mentiras Según él, Prati fue manipulado por sus agentes Pamela Prixiolo y Eliana Michelazzo.

Después de un tiempo lejos de los reflectores Pamela Barty está de vuelta en la pantalla chica gracias a su participación en Gran Hermano Vip7, que ha desatado mucha polémica. Por supuesto, el programa se ocupará de la nebulosa intentando buscar Una historia que aún no se ha esclarecido pero que ha entretenido y asombrado a muchos públicos.

Pamela Periccholo Decidí no quedarme callado y después la corista entró en la casa más espía de Italia Hace una impactante confesión sobre su ex novia Pamela Prati.

Las declaraciones sociales de Pericciolo

Con motivo del primer episodio de Hermano mayor Vibe, Pamela Pericciculo Al corriente Historias de Instagram Realmente revela lo que explica algunas cosas interesantes. mi conocimiento. La mujer comienza con unas reflexiones que no se mencionan explícitamente Prati pero ciertamente se refieren a la estrella de Bagaglino.

Pericciolo dice: “Aprendí mucho. Ahora extraño aprender a no decirte las cosas a la cara… Nunca vale la pena… Al contrario… Hoy, curiosamente, me siento bien y te doy un consejo… Empiezo por lo más importante… Piensa siempre en ti primero… Porque muchas veces ayudar a otros termina perdiendo y no vale la pena.”.

El excliente continúa con impactantes declaraciones diciendo: “Porque alguien se pone tres kilogramos de maquillaje en la cara y se convierte en una diva de la tele, olvidándose de quién lo cubrió en todos los aspectos… En privado, olvidó que mientras inventaba un compromiso falso, se hospedaba en la casa de su verdadero novio. Ni las víctimas ni los verdugos«.

En resumen, Pericciolo sugiere que Pamela Prati era muy consciente deCreaba engaños especialmente para el locutor de la televisión y no estaba en absoluto bajo el control de sus agentes como ella misma afirmaba. De hecho, añade otro detalle inquietante: Pamela Prati incluso se comprometió con una persona real mientras tramaba el escándalo mediático más interesante de los últimos años.

Estamos seguros que durante su participación en el reality show de Alfonso Signorini, Prati tendrá la oportunidad de explicar su situación y el show arrojará luz sobre una historia que aún es muy misteriosa.