Mieloma múltiple, un cáncer de la sangre que «va y viene». A quién afecta, síntomas, tratamientos.

todos los años apenas Seis mil italianos (la mayoría de 60 años o más) Descubren que lo padecen Mieloma múltiple a cáncer de sangre Que afecta a un determinado tipo de Células de la médula ósea el Células de plasma Que tiene la tarea de producir anticuerpos (inmunoglobulina). Luchar contra las infecciones Pero, multiplicándose incontrolablemente, Causar daño Directo a la médula ósea, con impacto Sobre estructura y salud hueso . Las manifestaciones clínicas de la enfermedad son muy variables. el Más síntomas Generalizado I Dolor de huesos Especialmente a nivel de la columna o de las costillas, debido a la posibilidad de osteoporosis derivada de la proliferación de células plasmáticas. Daño en el riñón Debilidad severa debido a anemia e infecciones. Muchos pacientes no aparecen. No hay síntomas hasta etapas avanzadas. o tienen Síntomas generales Como fatiga y dolor de espalda. Por esta razón Diagnostico temprano De mieloma múltiple puede ser difícil .

Contratiempos y curas (y un mensaje de esperanza)

El curso clínico del mieloma múltiple se caracteriza porRotación FAsi del perdon La enfermedad y las etapas en las que reaparece (recaídas); Por tanto, esta leucemia es tratable, aunque no se cure.

«El Se produce una recaída porque algunos Células resistentes raras Permanecen en la médula y, con el tiempo, se desarrollan y dan luz a A. Nueva enfermedad activa. el Se esperan recaídas en el mieloma (Sólo ocurre en el 15% de los pacientes), el punto de distinción es Momento de la recaídaMieloma que recae Lentamente con el tiempo Nos permite acompañar al paciente y tratarlo con periodos de remisión y remisión, para que su diagnóstico sea más favorable; Así son Las recaídas se suceden de una manera cercana, probablemente Las células se vuelven más «malas», lo que obliga al médico a perseguir la enfermedad.

Hoy – continúa el hematólogo – tenemos un hombre rico armamento terapéutico Los cuales incluyen tratamientos de primera, segunda, tercera y cuarta línea (y combinaciones de tratamientos), según el estadio de la enfermedad. Ésta es una oportunidad que no existía hace 10 o 15 años; Combinaciones de estos diferentes tratamientos en varias líneas. Te permite afrontar los contratiempos. El tiempo de recaída también será más largo gracias a nuevos fármacos: las combinaciones Con medicamentos innovadores nuevos y más potentes no sólo se permite esto Reducir el número de recaídas. Pero también de Extenderlo en el tiempo».

El escenario para los pacientes está cambiandoEntonces, Con nuevas terapias “dirigidas” capaces de atacar selectivamente las células plasmáticas, como la inmunoterapia, e incluso los anticuerpos biespecíficos y Car-T, que pronto también deberían estar disponibles en Italia y costeadas por el Servicio Nacional de Salud.