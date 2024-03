Microsoft dejará de admitir varias CPU: las PC con Windows 11 no se ejecutarán en ellas

Microsoft está actualizando la compatibilidad con las próximas actualizaciones de Windows 11 que no funcionarán en todas las computadoras.

En el mundo de la tecnología y la tecnología de la información. A menudo escuchamos el concepto de copia antigua.: Esta característica se aplica a todos estos elementos TI, tanto a nivel Programación Cual hardwareque ya no se puede actualizar debido a Muy viejo Como resultado, no soportan las nuevas tecnologías.

De hecho, las empresas de tecnología preferirían dejarlos ir Nuevos lanzamientos en lugar de Actualizar continuamente Aquellos que están obsoletos y que, en algún momento, dejarán de tener soporte. El método de trabajo que acabamos de describir se puede aplicar a cualquier elemento tecnológico e informático: el hardware. hardware, Plataformas, AplicacionesSistemas operativos y mucho más.

Todo, en cierto momento, se vuelve… Muy anticuado Ya no recibe soporte ni actualizaciones de la empresa matriz; Uno de los ejemplos prácticos más recientes que apunta a lo que se acaba de decir es el de Microsoft que llegará muy pronto. Se cerrará el soporte para algunas CPU Demasiado anticuado para ellos Actualizaciones de Windows 11.

Nueva versión de Windows 11: no estará disponible para todas las CPU.

Microsoft lleva un tiempo trabajando en la nueva versión del sistema operativo Windows 11, que pronto se lanzará oficialmente en muchos ordenadores: Esta nueva versión se llama 24H2será testigo de la llegada de muchos cambios a los usuarios con respecto a algunas funciones básicas y diversas aplicaciones del sistema que se encuentran en el sistema operativo de la compañía. Bill Gates.

La mayoría de las actualizaciones, como hemos mencionado varias veces en el pasado, estarán dedicadas a Eliminar algunas fronteras impuesta por la Ley de Mercados Digitales de la Comisión Europea. Así, la versión 24H2 de Windows 11 permitirá a los usuarios realizar muchas acciones que antes no eran posibles como eliminar aplicaciones del sistema como Cortana o Tienda Microsoft.

O cambia el motor de búsqueda predeterminado en tu barra de tareas, para no tener que usarlo más Bing. Más allá de los contenidos y novedades de la actualización, es importante saber que se trata de una nueva versión de Windows. No será compatible con todas las CPU..

De hecho, Microsoft ha declarado que Ventanas 11 24H2 Requerirá presenciaDeclaración POPCNT Para empezar, es un elemento que no se encuentra en todas las CPU. De hecho, estas instrucciones fueron introducidas por primera vez por Intel en 2008, por lo tanto, Algunos procesadores Intel Core i5, i7 y anteriores Es posible que no sea compatible con la nueva versión y, por lo tanto, no pueda iniciar el sistema operativo.