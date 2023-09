«Mi mercado está en lo más alto. ¿El estadio? Así es como funciona».

Roma – «¿100 millones gastados? Ahora, ¿qué tiene que ver el dinero con eso? El aspecto técnico es una cosa y el aspecto económico es otra cosa. No creo que el dinero sea integral para los propósitos de construir un gran equipo. ¿Cómo se dice?» El dinero no lo es todo, pero te ayuda a vivir mejor, sí ayudan, pero no son “decisivo”. Claudio Lotito habla con libertad. Lo hace a través de los micrófonos de la radio Roma Sound FM90 y relanza su proyecto en el año de su regreso a la Liga de Campeones: Y añadió: «Es cierto que una gran campaña de fichajes requiere dinero para poder comprar jugadores, pero también es cierto que pudimos hacer una campaña de fichajes con selecciones, lo que creo y espero que al final se vea recompensado». del torneo.»

Lotito y los árabes

Y añadió: «Soy un mal presidente, así que olvídalo, ese no es el problema. Lo que me enorgullece es que el equipo de la Lazio hoy, en comparación con lo que yo era hace veinte años, que era una Cenicienta, el punto de partida. «Hoy es el punto de llegada. Tiene credibilidad a todos los niveles, especialmente a nivel internacional, donde, como comprobé en varios clubes, eres respetado y admirado. ¿Puedo darte un ejemplo práctico? Los jugadores de la Lazio siempre han sido de interés y han sido comprados por otros clubes. Hoy, por el contrario, sucede que la Lazio también ha conseguido comprar jugadores de los grandes clubes, los mismos clubes que siempre han comprado jugadores de la Lazio en la historia.. Sabes a quién me refiero. Esto significa que tenemos credibilidad y nuestro proyecto de crecimiento está tomando forma”.

Los goles de la Lazio según Lotito

«Me gustaría decir que no vendo sueños, sino hechos sólidos. Estoy a favor de una política de acciones, no de palabras. No estoy en el campo, pero creo que he puesto al club en condiciones de tener una competición competitiva». Luego los jugadores salen al campo y espero que puedan expresar todo su potencial para poder competir en igualdad de condiciones, al menos, con otros clubes. ¿Están satisfechos el técnico y la afición con el mercado de fichajes? A eso respondo con un chiste: satisfecho o pagado. ¿Qué debemos hacer?».

Estadios de Lazio y Roma

«¿Rápido? Estamos trabajando para darle a la Lazio y a la sociedad un estadio. Verán que eventualmente, con el tiempo, y ojalá en el menor tiempo posible, podamos dar respuestas de una forma u otra. Seguramente tenemos que tener el estadio. El estadio ¿Roma? El enfoque es incorrecto. Aquí no hay nadie que llegue primero». Y aquí está el problema de resolver este problema. Queremos hacer eso, no tenemos una carrera para ver quién llega primero y quién llega después. Queremos resolver el problema de la mejor manera para tener un edificio que será la casa de los jugadores de la Lazio, donde los hinchas biancocelesti estarán felices de poder ir y respetarlo porque lo consideran su hogar. Flaminio es una de las hipótesis en las que estamos trabajando”.