“Mi madre y mi abuela eran prostitutas, viví mucha violencia” – Corriere.it

La exganadora se desnuda hasta Francesca Vagnani, revelando ciertos traumas

Datos anteriores

Floriana Sekandi ya le había reclamado su difícil historia a Bárbara Dorso. Habla sobre la adicción a las drogas de su madre y el orfanato en el que creció. Hacía años que no se veían con su madre, hasta que los reporteros del programa se acercaron para contarle cosas impactantes: «Floriana en realidad no quiere verme. No se necesita nada para el intercomunicador, todos saben que vivo». aquí. Entonces hay una cosa: no eres la Monica Bellucci posando». Luego dejó de decir Te rompí la nariz. La naturaleza hizo que tu nariz fuera como una papa. Floriana no aparece en la televisión para mí, sino para el público. Pero tenía la intención de cavar la tierra porque nunca había trabajado en su vida».