Mi madre está embarazada de mi novio, tiktoker está informando todo en las redes sociales.

La madre quedó embarazada, pero el padre de la bebé es su novio: la absurda historia de la tiktoker Vanessa Jules. Tiktoker vanessa julios, con casi un millón de me gusta solo en TikTok, acusó a su madre en un video que se volvió viral en cuestión de minutos. La razón es muy simple: la madre quedó embarazada, pero el padre del niño es amigo de Vanessa. Totalmente cierto. No está llorando, pero en el video, con cuatro millones de visitas, explica: “Me dijo que era el novio de John (amigo de Vanessa, editor). Pensé que estaba borracho y dije ‘¿qué? traición ridícula Vanessa Jules dijo que todo comenzó durante un viaje a México, donde se enteró del revés de Roe v. Wade sobre el tema del aborto. Luego estuvo llamando a todos sus amigos para comentar la noticia y a partir de ahí ni pensó en la posibilidad de que su madre pudiera estar embarazada: Cuando llegué a mi madre, estaba molesta, estaba llorando. Después de unos minutos me confesó: «Vanessa, estoy embarazada». y la felicitó. Pero Vanessa no sabía toda la verdad. «¿Reservaste tu primera ecografía?» , Vanessa pregunta ingenuamente. Entonces la madre interrumpió la alegría de su hija: «El hijo es John (amigo de Vanessa, editor)». Reacción de Vanesa:Le pedí que me repitiera por qué, estaba un poco lleno y estaba en México, yo estaba como, «¿Qué?». Luego me dijo que era el rey de Juan». A partir de ese momento, Vanessa gana y lo primero que hace es llamar a John:

Le pregunté si entendía la gravedad del asunto y lo que me había hecho. Me dijo que lo sentía y que podíamos arreglar las cosas y reconstruir nuestra relación mientras mi madre cuidaba al bebé. Le respondí: «Dame mis cosas, o te pondré en la cárcel». READ Una propina de $ 4.000 pero la mesera no la comparte con sus compañeros: despedida Vanessa y su madre no están emparentadas ahora. Son historias de TikTok, reales o falsas quién sabe, pero son muy populares sobre todo entre los jóvenes.

