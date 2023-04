«Mi hijo de 6 años murió, esto es lo que sucedió cuando los no vacunadores se enteraron» – Corriere.it

El padre de un periodista estadounidense relata la tormenta de humillaciones a las que fue sometido en las redes sociales tras la repentina muerte de su hijo pequeño, Jackson.

Billy Paul nunca quiso compartir esta historia. Entonces sintió que tenía que hacerlo.

a principios de enero, Su hijo de 6 años, Jackson, murió En un accidente en el hogar, los médicos dicen de una condición rara que golpeó inesperadamente a un niño y se desmayó. Los rescatistas lo revivieron, pero ya era demasiado tarde para salvarle la cabeza. Por supuesto, podría haber tomado su mano y mirar la pequeña marca de nacimiento sobre él, peinarlo y llamarlo y decir su nombre, pero no dio señales de vida, escribió en el periódico estadounidense. océano Atlántico.

Imagine el tsunami de dolor que se apoderó de Paul y su familia. Jackson estaba bien. Jugaba a la paz con sus dos hermanas mayores. Acababan de terminar las vacaciones de Navidad, cuando nos invadió el sufrimiento más severo, el más doloroso y desesperante. No puedo pensar en nada peor. Pocos días después de la muerte de su hijo, Paul publicó un par de líneas en Twitter para recordar que se abrió una recaudación de fondos a su nombre. para financiar un proyecto de arte en la escuela a la que asistía, una clase que le gustaba mucho.

Primera notificación.

Luego el segundo.

Luego el décimo, el centésimo. En unos pocos días, su teléfono obstruyó miles de Comentarios que lo acusan de matar a su hijo. Un grupo de extremistas sin vax Apunta a la pelota Culpándolo por vacunar a Jackson contra el Covid y así provocar su muerte.

Sin saber nada de la historia del niño, nada de lo que pasó, sin ninguna evidencia médica: literalmente, Miles de personas arremetieron contra un padre en los momentos más difíciles de su vida a través de las redes sociales

a. Hubo quienes primero me dieron el pésame y luego me preguntaron si no me sentía culpable por lo que había hecho. Pablo escribió: Hubo quienes se burlaron de nosotros y quienes nos acusaron de violencia.

Las cartas eran tantas que tuvo que Dar sus perfiles sociales a amigos para que los gestionen. quien -mientras organizaba el funeral de su hijo menor junto a su esposa- respondió o denunció las acusaciones a diversas publicaciones Facebook y Twitter nunca intervinieron para frenar la ola de insultos sin sentido.

de lo contrario. Algo inexplicable sucedió en Facebook: un día estos tipos sin correo electrónico comenzaron a escribir debajo de una publicación mía anterior que yo era un asesino. Ball informó todo a Social Support y recibió un mensaje que le decía que el comentario no violaba nuestros Estándares comunitarios. Por lo tanto, los usuarios extremos que no estaban phishing no fueron prohibidos ni se eliminaron sus publicaciones.

bola de periodista y gerente cardenal y b

No, un periódico de Carolina del Norte, Estados Unidos. Después de esas horribles semanas de enero, me doy cuenta Conmocionados por el duelo repentino, muchos otros han tenido que enfrentar la misma agresión violenta a través de las redes sociales por parte de extremistas.

uso del teclado, a menudo difundiendo noticias falsas. Decenas lo llamaron para contar sus historias.

No solo sucede en Estados Unidos.

Durante tres años, desde el comienzo de la pandemia, el poder de estos grupos se ha vuelto cada vez más peligroso: inundan a hombres y mujeres de todo el mundo, llenan la web con desinformación e influyen en la política (piense en esta historia anterior de Nueva Zelanda) Jacinda Ardern).

Algunos fanáticos que no son vacunas parecen funcionar de manera sutil. El diario americano Negocio interesado Ella informa que en algunos casos, como los buitres, buscan en la web palabras muertas y rotas.



. Cuando reconocen a su próxima víctima, atacan con todas sus fuerzas. Violencia posible para destruirlo y poder decir ¿viste? Teníamos razón: las vacunas matan.

Así, añaden, sin ser correspondidos, una tormenta de insultos agresivos e infundados al dolor de la propia pérdida. Sin ninguna plataforma de protección o defensa Redes sociales que corren el riesgo de convertirse en terrenos sin reglas.

Su historia de desesperación e injusticia, Paul nunca nos la hubiera contado si fuera una anomalía, si lo fuera. Nunca se le ocurrió que podría convertirse en una apertura. océano Atlánticouno de los periódicos más importantes del mundo. Pero al darme cuenta de que no estaba solo, me dije: «Tenemos que decir lo que está pasando, y tenemos que decirlo en voz alta»..

Paul y su esposa decidieron donar los órganos del pequeño Jackson, salvando la vida de otros cuatro niños. Juntos, dicen que no tienen ninguna duda: la vacunación fue la elección correcta y amorosa para sus hijos.