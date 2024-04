“Mi edad biológica es menor de 38 años”

el es llamado David PascoeEs estadounidense y cumplirá 62 años en agosto. Está tan en forma que esos años son invisibles: él mismo es un influencer y un biohacker que muestra cómo se puede alargar la vida comiendo bien y entrenando. Pascoe afirma que su edad biológica es poco menos de 38 años. Un ex ingeniero de seguridad, ahora jubilado, trabaja únicamente para lograr este objetivo: hacer retroceder su reloj genético. Tiene una web donde registra todas sus ofertas: desde la ingesta diaria de 158 suplementos (82 por la mañana, 76 por la tarde) hasta ejercicios en el gimnasio con estiramientos y pesas.

Se cuida de manera muy obsesiva. Lea lo que escribe: “Considero mi cuerpo como un preciado caballo de carreras o un preciado vehículo de alto rendimiento. Solo tendré esto, así que, como cualquier posesión preciada, lo trataré con respeto e invertiré mucho en su apariencia, rendimiento, combustible, cuidado y mantenimiento. ¡Ojalá hubiera sabido y aplicado todo lo que sé ahora, hace décadas!

En su web quiso explicar qué le distingue de Brian Johnson. “Cronológicamente tengo más de 16 años”, escribe. Luego ofrece su consejo: “No soy vegetariano. No me gusta restringir las calorías. No como lo mismo día tras día. No tomo hormonas de reemplazo de testosterona. Evito intencionalmente los productos de cuidado personal que contienen ingredientes que alteran el sistema endocrino.

Dave Pascoe, La rutina

Su rutina incluye mucho ejercicio físico, pero no sólo eso.

Los biohackers comienzan su rutina matutina con un estiramiento de 15 minutos en el suelo. Luego se cepilla los dientes y se limpia la lengua. Después de una hora, comienza a tragar suplementos que incluyen pastillas de D-glucarato de calcio y vitamina D3, luego Pascoe intenta salir al sol y salir a caminar o correr. Luego pasa al entrenamiento de fuerza que se centra en la resistencia y las pesas. Finalmente, se mimó con una sauna y 45 minutos de meditación.

Dave Pascoe, lo que come

El ex ingeniero toma un batido complementario para hacer ejercicio antes del desayuno que consiste en un plátano verde y un plato de bayas de chía. Rara vez almuerza y ​​cena entre las tres y las cinco de la tarde.

Cuando come, siempre elige carne de res orgánica, criada en pastos, de corral, pollo de corral o pescado silvestre. Come muchas verduras coloridas. Pero no cuenta las calorías: «Al limitar los carbohidratos simples la mayor parte del tiempo, como lo que quiero sin ganar peso y aparentemente sin aumentar mi ritmo de envejecimiento».

Utilice gafas que bloqueen la luz azul para reducir la exposición y proteger su visión incluso mientras mira televisión o usa su tableta. Antes de acostarse hace ejercicios de equilibrio y flexibilidad y toma decenas de complementos nutricionales.

Pero se considera una persona flexible: “Si sucede algo que interfiere con la implementación de uno o más de ellos, no me estreso por ello. Si bien es fantástico tener una buena estructura y disciplina, ¡algunas de las mejores cosas de la vida suceden de forma espontánea!

«Mi tiempo es muy importante, así que lo programo, pero no pierdo la oportunidad de pasar tiempo de calidad con los demás», añade. Como persona soltera que vive sola, sustituiría el ejercicio, la sauna o el biohacking. con tiempo de calidad ininterrumpido cada vez. Sólo un día. Perder alguna rutina no me matará.

Al igual que Brian Johnson, Pascoe también practica biohacking: ¿qué es?

Al igual que Brian Johnson, Dave Pascoe también es un “biohacker”. ¿qué significa eso? Vemos a muchos influencers practicando biohacking en línea. Literalmente significa «piratear tu biología». El biohacking es esencialmente la práctica de modificar la química y la fisiología a través de la ciencia, la autoexperimentación y el aprendizaje para aumentar nuestras capacidades cognitivas y físicas. Aumentando así nuestro nivel de energía y pudiendo fortalecer nuestro organismo.

Practican meditación y ayuno intermitente para obtener más energía, salud y flexibilidad que necesitas.

Según Giacomo Spazzini, empresario y fundador de GS Loft, un club de consultoría para el bienestar del cuerpo y la mente, existen prácticas de biohacking no invasivas al alcance de todos que pueden adoptarse e intentar integrarse paso a paso en la vida diaria para equilibrar cuerpo y mente. Así lo informa Ansa, que establece cinco reglas para empezar a introducir el biohacking en tu vida.

Reglas para introducir el biohacking en tu vida

Existen cinco técnicas de biohacking que se pueden poner en práctica de inmediato: Implementar el ayuno intermitente, necesario para desintoxicar el organismo de los excesos. Deben pasar 16 horas desde la última comida y durante el periodo de abstinencia se puede tomar un poco de café, bebidas sin azúcar y mucha agua (pero hay que confiar en los nutricionistas: no improvisar). Después de eso, puedes ser consistente en tu entrenamiento: alcanzar 10,000 pasos por día al aire libre o un circuito de alta intensidad de 20 pies cada dos días que incluya sentadillas, estocadas, flexiones, abdominales, eructos y flexiones. El entrenamiento de fuerza también es fundamental, ya que para quemar y perder peso no solo es necesario realizar ejercicios cardiovasculares, al contrario, con músculos fuertes, puedes quemar muchas calorías incluso en reposo y los alimentos que ingerimos serán dirigidos por el cuerpo a los musculos. En lugar de células grasas. Es necesario dormir bien y mantener un ritmo circadiano saludable y regular. ¿Cómo haces eso? Puedes, por ejemplo, hacer ejercicio intenso por la tarde y, antes de acostarte, dedicar tiempo a la meditación o ejercicios de respiración. Sólo unos minutos son suficientes para obtener resultados sorprendentes. Por la noche, lo mejor es evitar los snacks y tomar un refrigerio máximo 4 horas antes de acostarse. Para conciliar el sueño, en lugar de mirar televisión, es mejor leer un buen libro y evitar todas las luces azules, incluidas las de los smartphones. Otro buen hábito es practicar la respiración profunda. Todas las mañanas nada más despertarte, después de beber 2 tazas de agua, limón y sal, es bueno realizar 3 series de 30 respiraciones profundas durante 15 minutos, preferiblemente sentado o acostado con los auriculares puestos. Tus oídos y una lista de reproducción de meditación. El resultado será una sensación de calma y relajación, y te sentirás más tranquilo mentalmente y conectado con tu cuerpo. Por último, puede resultar muy beneficioso incluir duchas frías en tu rutina: los choques térmicos estimulan el sistema inmunológico, aumentan la flexibilidad, la concentración y la determinación, reducen la inflamación leve y aumentan la termogénesis gracias a la termorregulación.

