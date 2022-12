Meyer, Argumento con mis jóvenes: ¿Soy yo el supervisor extranjero? Las palabras que me hieren

De Sake Anashiara

«En la Scala de Milán se necesitará supervisor italiano”, comentó el subsecretario de Cultura. Bibi Sala: “¿Desvergonzada? Cuando tenga un agente, estaré disponible para hablar».

Vittorio Sgarbi Al rescate, promociona el Made in Italy y no duda del director de La Scala. ¿Por qué La Scala debería tener siempre supervisores extranjeros? ¿Parece que hay una salida italiana en el Louvre o en la Ópera? Dice Sgarbi por la mañana en la inauguración de la exposición de las pequeñas y medianas editoriales “Più libri più libera”. pero responde dominic mayer Aunque no pasó mucho tiempo Sonrisas y saludos en el lobby. de escala, Justo antes de que comiencen los comentarios de Boris Godunov. Suave y duro. “La palabra extranjero me da pena”.

unos minutos antes de la primeraSaludos institucionales, distinguidos invitados, ministros y presidentes. “No voy a comentar sobre esto”, explica Meyer, “he estado en Italia durante 30 años y la primera vez que vine a La Scala fue en 1980.. Nunca me sentí como un extranjero. Me siento como en casa donde hay cultura”. dice a las cámaras de CorriereTv, captado por Nino Luca. Aquí está el látigo: «Por primera vez que escuché esa dura palabra, «extranjero», me dio pena. Aquí siempre me han recibido muy bien y con los brazos abiertos. Me duele que ahora se me considere un mal extranjero que no sabe hacer su trabajo. En un segundo momento, mencionó La Scala, Meyer precisó que la palabra «castigo» se usa a la francesa en el sentido afligirseY el lastimar.

Sin embargo, la respuesta de Sgarbi no se hizo esperar. “Me parece que la insolencia de Meyer es un buen motivo para evaluar la insuficiencia de su dirección en La Scala. No me compadezco de nadie. El problema es que para tres estados La Scala ha sido dirigida por supervisores extranjeros, lo que me parece extraño, como si no hubiera ninguno en Italia. La palabra castigo que se me aplica es tan insolente que no dejaré de recordarla. Meyer «respeta a los que han defendido sus elecciones y hablan del dolor a los pacientes, yo no», añade Sgharbi, subrayando que hizo «una pregunta general» y «un sistema simbólico». READ Fondo de pantalla caliente sobre el amigo de Guenda Goria

También viene un comentario. bebe sala. «Mis subalternos, no sé todavía si está hablando a título personal o qué, no sé si todavía tiene un poder notarial. Cuando tenga un agente oficialmente, si quiere discutir el asunto, como se debe hacer entre personas que tratan con instituciones, estoy disponible, pero si no me dices, no sabré ni lo que dice, «, dijo el alcalde de Milán al margen de la iluminación del árbol de Navidad en la Piazza Catedral, en respuesta a los periodistas. «No tengo ganas de responder a este punto, a menos que haya un peligro real de daño a nuestra comunidad».

Si quieres estar al día con las noticias de Milán y Lombardía, suscríbete gratis al boletín Corriere Milano. Te llega todos los sábados a tu bandeja de entrada a las 7 am. Es suficiente haga clic aquí.