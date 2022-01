METEO actualizado, ecco quando gira la NEVE sulle ALPI

In questo mese di gennaio la neve sembra essersi dimenticata del Nord Italia e in particolare delle Alpi, dve il freddo non è mancato, ma il tempo si è mostrato prevalentemente asciutto. Quanto durerà ancora questa situazione? Tornerà la neve an imbiancare le montagne del Nord o continuerà a mancare ancora a lungo? Ebbene, le proiezioni dei modelli numerici intravedono in effetti delle nevicate per il Nord Italia, e in questo articolo vi spieghiamo quando e dove potrebbero tornare a scendere i fiocchi di neve.

Breve pausa, poi nuova irruzione gelida

In questi giorni il freddo non manca: è vero che si fa sentire soprattutto nelle regioni meridionali e centrali, ma anche al Nord, specie nelle ore notturne, le temperature hanno un sapore tipicamente invernale. E ‘ però, per quel che riguarda il Nord Italia, un freddo asciutto, senza piogge o nevicate. La situazione non changerà di molto neanche nei porssimi giorni: fino a giovedì temperature in generale nromali per gennaio, quindi invernali, ma con piogge e nevicate semper lontani. Poi ecco che, nell’ultima parte della settimana, tra venerdì 28 e domenica 30 gennaio, l’inverno si prenderà una breve pausa: le temperature saliranno e le giornate avranno un sapore insolitamente mite. Solo una breve pausa però, perchè tra lunedì 31 gennaio e martedì 1 febbraio delle correnti di aria gelida torneranno a irrompere sull’Italia , questa volta accompagnate da una perturbazione che regalerà un po’ di neve anche alle regioni settentrionali.

Il ritorno della neve sulle Alpi

La perturbazione, procedente del Nord Atlantico, dopo aver puntato le Isole Britanniche scenderà con decisione verso la nostra Penisola e, a difference delle precedente, alimenterà una circolazione capace di poratre qualche pioggia e qualche al nevicata anche. In base alle proiezioni dei nostri modelli previsionali lunedì 31 gennaio la neve potrebbe quindi imbiancare gran parte dell’Arco Alpino fino a quote molto basse ea tratti spingersi anche sulle vicine pianure di Veneto e Friuli , mentre qualche debole pioggia sembra destinata a bagnare le coste dell’Alto Adriatico. Una fase nevosa che, almeno al Nord, sembra destinata ad esaurirsi già nelle prime ore di martedì 1 February, quando invece sono probabili nuove nevicate fino a quote molto basse su regioni centrali adriaiche e Sud Italia. In ogni caso la prossima settimana potrebbe vedere l’importante ritorno della neve sulle ontagne del Nord. Chiaramente si tratta di proiezioni a una settimana, per cui permane un grado di incertezza non trascurabile: anche per questo vi terremo aggiornati man mano che i modelli forniranno nuove proiezioni.

