Metallica, 70+ por la eterna narrativa del género entre el sentido de pertenencia y los fuegos artificiales (y Prozac+)

Esta vez no hay tormentas ni lluvias tropicales, a pesar de las recientes fluctuaciones climáticas. Milán: Pero si no superas la epopeya, siempre es una buena novela para leer cuando la ciudad te da la bienvenida. metalica, cinco años después de aquel proverbial concierto bajo la lluvia. El teatro siempre está ahí. Hipódromo, aunque no en el mismo lugar, hay más de 70.000 mil personas esperando a la banda que encarna el género y encapsula un culto desde su nombre. Por primera vez desde los díasa estas alturas es el festival de rock más importante de Italia, ya que después de los viejos metaleros acogerá Dia verde (16 de junio) mi reinas de la Edad de Piedra (6 de julio), por citar dos nombres que rimen, aunque el siguiente sea el gracioso y talentoso cantante Lana del Rey (Martes 4).

La arena es siempre el lugar elegido (no se olvida fácilmente el escenario circular de Asago Hace casi quince años), pero esta macro dimensión también es adecuada para dar la bienvenida a la eterna e inmensa tribu del metal: Over 60 (y varios dramas existenciales), James Hetfield Hoy es un hombre delgado con camisa negra que ha hecho las paces consigo mismo, mientras… Kirk Hammett Todavía es invencible disparando heridas con su guitarra. Frente al público que los acompañó desde el principio. Creció con ellos y creció con ellos, siempre en nombre de la magia. el desvalidoLos excluidos y los marginados.

ellos saben que Hetfield Y sus socios y por eso, a pesar de tener un disco que promocionar 72 temporadasa diferencia de otras veces del pasado, parten de lo básico, de los orígenes con un quad asesino, La muerte se acerca, Por quién doblan las campanas, Más sagrado que. En efecto, el día cuatro llega el negro. Entra Saadmanla pieza característica del álbum dedicatorio, el el album negro Del año 1991. Luego pasamos al nuevo. Y es bastante antiguo: Metallica abandonó la excentricidad folk a principios del siglo XX (San ira y sus alrededores), no hace falta ser amigo de la radio: este final de la temporada 72 suena directo como una bala, golpeando el doble bombo del baterista Ulrich, el bajista Trujillo Sigue obedientemente y deja paso a los actos heroicos de Hammett en la guitarra.

Y casi puedes tocarlo físicamente. Hetfield, si tienes la suerte de estar en el semicírculo frente al escenario: siempre le encanta el contacto físico y profundo con nuestro público. Y no importa si tiene que recuperar el aliento de vez en cuando (contaremos varias pausas durante el espectáculo así como algunos momentos musicales claramente destinados a dar un descanso a su voz siempre tensa). Como es tradición, en cierto momento Trujillo y Hammet En honor a una banda de la ciudad en la que tocan: En aquel entonces les tocaba a ellos litvibaEsta vez, escucha, escucha, oh Prozac+ con «ácido ácido«Metálico. El efecto es francamente hilarante.»

La atmósfera se vuelve inmediatamente más seria con las baladas de principios de los 90 y se convierte en un ritual de grupo. Nada más importa: A los setenta mil hacinados a tiro de piedra nada más les importa San Siro Que cantan con james. Cuando el cantante pregunta quién vino a escucharlo por primera vez, muchos levantan la mano: algún adolescente debe haberles llamado la atención. Cosas rarasdonde la protagonista está encantada con una portada. TitiriteroPero muchos de ellos son hijos de metaleros, los que visten camisetas de bandas y trapeadores ondeando al viento y que heredaron la pasión y la actitud de sus padres.

A los padres e hijos, el final se dirige en medio de los fuegos artificiales, porque el espectáculo termina como empezó. En los orígenes: buscar y destruir, Otra pieza: una declaración «contra todo y contra todos». Antimilitar Uno (Más importante que nunca en nuestro tiempo Ucrania Y basado en Palestina Ahora con ese «horror absoluto») que lo acompaña Titiritero El real, dáselo a todos los titiriteros del planeta. Y termina, el abrazo entre la banda y el público es fuerte. Y la verdad: Pagan por cuarenta años y más “lealtad al linaje”.