Las 10 Mejores mesa de oficina del 2024: Tus Mejores Opciones

ZINUS Jennifer 160 cm Escritorio para ordenador portátil | Escritorio de estudio para oficina en casa | Montaje sencillo | Estructura metálica | Espresso profundo 120,11 €

91,90 € disponible Consultar precio en Amazon Amazon.es Características ESTILO MODERNO Y FUNCIONAL PARA CUALQUIER HABITACIÓN: perfecto para tu oficina en casa, un espacio de trabajo en el dormitorio o la sala de estar, este escritorio contemporáneo de líneas limpias ayuda a completar cualquier habitación que necesite un poco más de espacio de mesa.

VARIOS COLORES Y TAMAÑOS: disponibles en varios tamaños y acabados para que puedas encontrar el que mejor se adapta a tu espacio

FABRICACIÓN SÓLIDA: el marco de acero sólido y el tablero grueso están construidos para soportar hasta 45 kg de peso distribuido uniformemente.

FÁCIL MONTAJE: todas las piezas, herramientas e instrucciones se suministran embaladas de forma experta en una caja compacta para una instalación sencilla en menos de 30 minutos.

SIN PREOCUPACIONES: 1 año de garantía; solo la mesa, sillas no incluidas.

Devoko 140x80cm Escritorio Elevable Eléctrico de Carga Tipo A, Escritorio para Computadora Ajustable en Altura con Bandeja de Gestión de Cables y Memoria de 3 Funciones, Roble con Ruedas 239,99 € disponible Consultar precio en Amazon Amazon.es Características Si está cansado de estar sentado y le duele la espalda, ¿por qué no se pone de pie y experimenta el placer de una oficina de pie? Con un rango de ajuste de altura de 72-118 cm, el Devoko Escritorio Elevable de pie es adecuado para varias personas de la familia. Todo el mundo puede encontrar la altura adecuada.

【Controlador USB A&C】La mayoría de los controladores del mercado solo tienen un puerto de carga o incluso ninguno, mientras que el Devoko controlador proporciona dos puertos de carga para USB A&C, lo que permite la carga simultánea de varios dispositivos. 3 botones de memoria de altura le permiten establecer diferentes preferencias de altura a voluntad. El bloqueo de seguridad para niños y el sistema anticolisión mejoran enormemente la seguridad de uso del mesa escritorio elevable de pie sti.

【80cm de Ancho de Escritorio】Si a menudo siente que el espacio de su escritorio es limitado cuando está trabajando, ¡entonces el Devoko escritorio mesa ordenador puede resolver fácilmente su problema! Las tablas de escritorio 80cm más anchas aumentan el espacio del escritorio en un 33%, por lo que puede trabajar libremente y casualmente. 2 orificios para cables y bandeja de gestión de cables pueden mantener su escritorio de oficina ordenado en el tiempo para múltiples dispositivos.

【Certificación de Durabilidad】Devoko Electric Standing Desk ha pasado los certificados TÜV y CE, el motor ha sido probado para 20,000 elevaciones, la velocidad de funcionamiento es de 20 mm / s, sin retraso y sin fluctuaciones. El ruido es ≤45dB, el sonido es más bajo que el sonido del teclado, y no molestará a su familia cuando trabaje o juegue por la noche.

【Materia Resistente y Duradera】Devoko Escritorio Regulable está hecho de acero SPCC con tratamiento anticorrosión en la superficie, el tamaño de la pata de la mesa es de 80*50mm, la pata extra grande garantiza la capacidad de carga de hasta 80KG.Las ruedas universales y los pies ajustables son intercambiables, puede elegir mover o oficina estacionaria de la manera que desee. READ Venezuela detiene el petróleo para la Unión Europea. Otro recurso perdido...

Habitdesign 0F4655A - Mesa office, mesa despacho ordenador modelo Buc 3 cajones, color Blanco Artik y Roble Cananadian … 136,99 € disponible 5 new from 136,99€

Consultar precio en Amazon Amazon.es Características Medidas mesa de oficina Buc: 73 cm (alto) x 145 cm (ancho) x 102 cm (fondo)

Acabado en melamina de calidad color Blanco Artik y Roble Canadian

Tres cajones con guías correderas metálicas, gran capacidad de almacenaje

Mueble kit de fácil montaje, se entrega con las instrucciones de montaje y sus correspondientes herrajes

ODK Escritorio de Ordenador, Mesa de Estudio de Ordenador con Bolsa de Almacenaje y Gancho para Auriculares Mesa de Escritura de Ordenador para Oficina, Dormitorio (100x50x74cm, Blanco) 69,99 € disponible 2 new from 69,99€

Envío gratuito Consultar precio en Amazon Amazon.es Características Escritorio muy resistente: este escritorio para ordenador tiene una superficie de trabajo espaciosa, adecuada para 2 monitores cuando trabajas en casa o en la oficina. Está hecho de aglomerado de alta calidad que es resistente a los arañazos, impermeable y fácil de limpiar. La gruesa estructura metálica de acero con recubrimiento en polvo de alta resistencia mejora la estabilidad y la seguridad de uso, un escritorio indispensable para la oficina en casa.

Escritorio para el trabajo en casa y en la oficina: el escritorio para ordenador ODK está diseñado con un estilo moderno pero sencillo. El espacioso tablero de la mesa facilita la colocación de tu ordenador de sobremesa, portátil, taza de café, planta pequeña, teclado, etc. Puedes elegir entre 2 tamaños para satisfacer todas las necesidades: 100 y 120 cm. Elige el tamaño más pequeño para un dormitorio, estudio o esquina, y el más grande para un área de trabajo mayor.

Diseño de almacenamiento multiusos: esta mesa de trabajo para ordenador para oficina en casa está diseñada con una bolsa de almacenamiento lateral y un gancho de hierro para auriculares. Puedes poner tus revistas, archivos, libros y pósteres en la bolsa de almacenamiento para ganar más espacio y hacer que el escritorio esté más ordenado. El gancho para auriculares te permitirá colgar firmemente tus auriculares o bolso. Organiza tus objetos. Trabaja sin desorden, trabaja de manera ordenada.

Amplia aplicación y una buena opción de regalo: los escritorios ODK son perfectos para el hogar, la oficina, el dormitorio, la sala de lectura, el estudio, etc. Hay 2 tamaños para diferentes necesidades de espacio y 3 colores para adaptarse a diferentes estilos de decoración de la habitación. Este escritorio con espacio de almacenamiento también es un buen regalo para tus amigos o familiares en fiestas, cumpleaños, Año Nuevo, inauguración de casa, regreso a la escuela, etc.

Instalación rápida y 100 % satisfacción del cliente: el montaje es fácil y se tarda entre 20 y 30 minutos. El paquete viene con todo el material de montaje y los componentes que necesitas. Ten en cuenta que primero debe leer las instrucciones de instalación (idioma español no garantizado). No lo dudes, ven a por tu mesa de estudio, escritorio de oficina.

Habitdesign Escritorio con Estanteria Reversible, Mesa de Ordenador, Blanco Artik y Roble Canadian, Modelo Duplo, Medidas: 120 cm (Ancho) x 53 cm (Fondo) x 144 cm (Alto) 99,99 €

73,95 € disponible 5 new from 73,95€

Envío gratuito Consultar precio en Amazon Amazon.es Características Medidas de la mesa: 120 cm (largo) x 73 cm (alto) x 50 cm (fondo); medidas de la estantería: 144 cm (alto) x 53 cm (ancho) x 25 cm (fondo).

Mesa de escritorio, estudio o despacho, reversible con estantería de 5 huecos en blanco Artik (blanco mate) y Roble Canadian, consta de líneas depuradas y formas sencillas pero muy práctica.

Mesa reversible, la estantería puede ir tanto a la izquierda o a la derecha, dando así una fácil adaptabilidad y funcionalidad para adaptarla a cualquier tipo de espacio.

Fabricado con melanina de gran calidad y de larga durabilidad; producto Certificado por la PEFC (Asociación Española para la Sostenibilidad Forestal).

Este tipo de material tiene una superficie no porosa y muy resistente; por lo tanto, es un mueble fácil y rápido de limpiar con un paño húmedo; requiere montaje (incluye instrucciones y herrajes); no incluye los objetos de decoración y accesorios (cestas no incluidas).

ODK Escritorio, Escritorio Esquinero Reversible de 140×137 cm con Estantería, Mesa de Oficina con Soporte de Monitor Largo Ajustable, Escritorio en Forma de L para Estudio y Oficina en Casa, Negro 149,99 €

119,99 € disponible 2 new from 119,99€

Envío gratuito Consultar precio en Amazon Amazon.es Características 【Diseño en forma de L con estantería】: Escritorio ODK en forma de L se adapta perfectamente a una esquina y maximiza tu espacio de trabajo en la oficina en casa. Te permite utilizar la esquina de tu habitación como el mejor lugar para trabajar. Es flexible y se adapta a diferentes espacios, además de ser robusto y estable gracias al sólido marco. Este escritorio de madera está fabricado con madera pesada y le da a tu espacio un aspecto lujoso.

【Área de trabajo espaciosa】: El escritorio de esquina te ahorra espacio. Una estantería reversible te permite instalarla en el lado derecho o izquierdo, según tus preferencias. El escritorio para PC cuenta con un amplio espacio de trabajo y 5 estantes laterales que ofrecen mucho espacio de almacenamiento. La estantería para computadora tiene espacio para 2 monitores para escribir, jugar, estudiar y otras actividades en la oficina en casa.

【Soporte de monitor ajustable】: El soporte de monitor eleva tu escritorio a una altura adicional y puede elevar tu monitor a una altura adecuada, mejorando efectivamente tu postura al sentarte. La estantería bajo el escritorio te proporciona espacio de almacenamiento adicional y opciones para colocar el monitor.

【Espacio y función aplicables】: Esta mesa de ordenador es adecuada para estudios, dormitorios, espacios familiares, lugares de trabajo en oficinas, apartamentos, salas de estar, dormitorios, etc. Los grandes escritorios con estanterías ofrecen mucho espacio para escribir, jugar, estudiar y otras actividades en la oficina en casa. Además, las estanterías abiertas te ayudan a almacenar y acceder rápidamente a material de oficina de manera eficiente para mejorar tu productividad en el trabajo.

【Soporte al cliente】: Para brindarte un mejor soporte y ayuda, siempre estamos a tu disposición y ofrecemos una garantía confiable. Si tienes alguna pregunta sobre nuestro escritorio de esquina, no dudes en contactarnos y te responderemos en un plazo de 24 horas. READ VENEZUELA: En Caracas, el PSUV se prepara para la conferencia - MUNDO MULTIPOLAR

ODK Escritorio para Juegos, Escritorio esquinero Blanco con Esquina Redonda, Mesa para Juegos con Estante para Monitor, 127 x 127 cm 99,99 €

72,99 € disponible 2 new from 72,99€

Envío gratuito Consultar precio en Amazon Amazon.es Características Múltiples opciones: Ofrecemos mesas de diferentes tamaños y colores. Puede elegir el tamaño y el color adecuados según el tamaño de su habitación y el estilo interior. No dude en elegir, la calidad y la garantía están garantizadas.

MUEBLES PITARCH Rívoli Mesa, Aglomerado de partículas y melamina de Alta Densidad, Blanco, 155cm 99,99 € disponible 3 new from 99,99€

Consultar precio en Amazon Amazon.es Características Mesa Rívoli perfecta para cualquier lugar de la casa, debido a su gran anchura.

Color: Blanco/pivote blanco

Colección Rívoli

Material: aglomerado de partículas y melamina de alta densidad

Medidas generales: 76 x 155 x 68 cm (alto x ancho x profundo)

Yaheetech Mesa Escritorio con Soporte Monitor Mesa de Ordenador de Estilo Industrial Mesa Oficina Estudio con 2 Ojales para Cables/Gancho Marrón Rústico 140x60x89cm 69,99 € disponible 2 new from 69,99€

Consultar precio en Amazon Amazon.es Características ▶ Material selecionado : El escritorio está hecho de tablones de MDF que cumplen con E1 y acero resistente, y el soporte de metal está pintado con una pintura negra mate, que puede prevenir eficazmente que el metal se oxide.

▶Con almohadillas para los pies ajustables : Los pies de protección atornillados permiten regular la altura de los mismos, permitiendo que la mesa se mantenga nivelada en los desniveles del terreno.

▶Con una soporte de monitor móvil : Viene con un estante, se puede colocar el monitor de ordenador de 27 pulgadas, puede elevar el monitor a una altura cómoda y ergonómica, y puede moverlo a cualquier altura que desee.

▶Con ganchos : El escritorio cuenta con 2 ganchos para organizar cables y rutas a través del escritorio. El gancho de metal en el lateral sostiene bien sus auriculares / maletín.

▶Fácil de instalar : Proporcionamos todo el hardware necesario, piezas numeradas, herramientas e instrucciones paso a paso para ayudarlo a configurar el escritorio de la esquina de la computadora sin dificultades.

Buyqualia Escritorio Mesa Oficina o despacho (Roble, Largo 120 cm) 109,00 € disponible Consultar precio en Amazon Amazon.es Características Disponible en dos tamaños - dimensiones en (cm) : (1) ancho 120 / fondo 60 / alto 74 y otro de (2) ancho 150 / fondo 75 / alto 74

Disponible en colores : blanco liso, cerezo y roble

Diseño minimalista fácil de integrar en cualquier estilo decorativo

Robusta y duradera. Tapa o sobremesa de 25mm de grosor antidoblado

Se entrega desmontada en formato kit junto con sus instrucciones. Fácil montaje

