Mercado de fichajes Inter y Skriniar fuera gratis y Juventus bang

El defensa podría marcharse del Milan en verano sin que los nerazzurri se beneficien de nada. Los bianconeri están listos para el súper trato

antonio rudiger Fue un gran refuerzo para defender Real Madrid. Campeones de Europa, dirigidos por Carlo Ancelotti Supera la competición en media Europa, incluida la competición juventus, Para ponerle las manos encima al alemán, que vio su contrato con chelsea 30 de junio pasado.

Un trato con el que Blanco no parece del todo satisfecho. Esta es la noticia que se está filtrando en España. Rüdiger en Inglaterra fue un propietario constante; No se puede decir lo mismo del Real Madrid, que solo ha disputado tres partidos completos en seis jornadas de Liga. En los otros tres jugó 21, 1 y 16 minutos respectivamente

Esta es la situación, como se dijo’meta del diario‘, que al jugador no le gusta nada: el agente alemán -dice- le habría pedido a Florentino Pérez que mantuviera una reunión para solucionar la situación. Está claro que el contrato del alemán aún es largo (vence el 30 de junio de 2026) pero ahora no es posible descartar su marcha el próximo verano. Varios clubes están monitoreando la situación, estamos seguros. Entre ellos también podría estar la Juventus, que será convocada en verano para comprar un nuevo centro del campo, que se juntará con Bremer. Necesitamos un jugador que pueda cosechar un legado Bonucci Y Rüdiger realmente parece ser el tipo adecuado. El alemán lleva mucho tiempo enamorado y eso lo sabe liga.

Mercado de fichajes del Inter, Real ojo Skriniar por Rudiger .posición

Está claro que el Real Madrid debe tener un recambio en sus manos antes de vender a Rudiger. El portal español no tiene dudas sobre el perfil que puede recoger el patrimonio alemán. Florentino Pérez Ya había tomado medidas e iba a apostar Milán Skriniar. planta de energía propia‘enterrar El contrato vence el 30 de junio. Aún no se ha encontrado el acuerdo de renovación y cada vez es más probable una despedida cero. Los nerazzurri no han perdido la fe en la prórroga, pero el tiempo corre y Skriniar se siente cada vez más atraído por los grandes clubes. los psg Dispuesto a poner 8/9 millones de euros netos por temporada. Ahora parece que el Real Madrid está listo para entrar y participar en la carrera por el puesto de la ex Sampdoria.