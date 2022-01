Mercado de fichajes de la Juventus, no solo Morata

Puede que Morata no sea el único jugador que se despida de la Juventus en el mercado de fichajes de enero: es para pasar a la Premier League.

Lo que está por comenzar podría ser un mercado de campo para los bianconeri, quienes tendrán que moverse con varios procesos de entrada y salida: no solo hay morata.

Como se ha dicho en estas páginas en los últimos días, El trato más ilusionante de la Juventus es aquel en el que participó el delantero español: Alvaro dijo que si a Barcelona Y todas las empresas involucradas están trabajando duro para ir a las damas en enero. Anterior Real MadridSin embargo, puede que no sea el único jugador que se ha despedido de la «anciana» en este mercado de fichajes: desde Inglaterra revelan que las negociaciones han avanzado bien para pasar a la Premier League. La despedida puede ser la clave de la entrada de Massimiliano en el mercado alegre.

Mercado de fichajes de la Juventus, Ramsey siempre está fuera | Se trata de Newcastle

Para hacer entrada al mercado Juventus Deberías poder librarte de algunos enfrentamientos fuertes, el primer nombre en el menú de inicio es siempre Aaron Ramsey. El galés, de hecho, no fue utilizable por Maximilian alegre Y su compromiso sigue estando entre los más complicados. Poder encontrar una solución extrovertida para tu ex Arsenal No parece simple, pero el camino correcto parece ser el camino de regreso Liga Premier.

Como se esperaba antes Calciomercato.it En los últimos meses Newcastle sigue siendo el club más interesado en Gales. Según fuentes de «Sun», las negociaciones entre la Juventus y el club propiedad del Fondo de Inversión Pública continúan en busca de un acuerdo. No será fácil llegar a las damas, pero parece que la voluntad de todas las partes involucradas es encontrar la piedra angular. La despedida de Aaron Ramsey para volver al fútbol inglés aún es posible.