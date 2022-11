Memo Remigi vuelve a disculparse con Morlacchi: ‘Fue una broma tonta, un gesto chocante: pero Ray me trató como a un criminal’

Vuelve a disculparte la nota de remigi Después de driblar en la televisión en vivo contra Jessica Murlacci Eso le costó su despido a partir de hoy es un día más en Rai1. En una entrevista con Corriere della Sera, el cantautor vuelve a hablar sobre el tema que lo ha agobiado en las últimas semanas y que él mismo condena con palabras más claras que en el pasado: “El gesto fue completamente incorrecto y no debería haberse hecho. – dice Remigi – Pido disculpas y lo repito aquí: Pido disculpas a Jessica Morlaci, a Serena Burtoni (presentadora, editora), a Ray.” Remji repite que no se dio cuenta de lo que había hecho, al menos antes de que llegara el video. en Twitter, luego transmitió Striscia la Notizia y Dagospia: “Antes del alboroto, no sabía que había hecho que Jessica se sintiera incómoda. En mi opinión fue una broma entre queridos amigos como éramos. De lo contrario, me disculparía de inmediato”. Remigi insiste en que entre él y su colega había una profunda amistad, y está seguro de que la cantante de 35 años no le tenía miedo a su colega de gran experiencia en el mundo del espectáculo: “En dos años nunca me ha dado esa idea, la verdad. – explica Remigi – Solo éramos amigos. Si tan solo me hubiera hecho entender la vergüenza, no me habría forzado a hacer una broma tan tonta. Todavía no ha habido ninguna llamada telefónica a Morlacchi, pero incluso de la gerencia de Rai, Remigi explica, ¿alguien ha oído hablar de él? La hipótesis de demandar a viale Mazzini se desvaneció: “Es imposible para mí demandar a Ray, incluso si me trataron como un criminal -explica el cantautor- dicho esto, violé el código de la ética y aceptar las consecuencias. Recurrí al abogado Asuma para protegerme de cualquier campaña de desprestigio”.

