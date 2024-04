Meloni habla sobre la energía nuclear limpia. Luego cita a Oppenheimer: “Podemos darle al mundo un futuro mejor”.

Georgia Meloni Habló al concluir la primera sesión del evento “La ciencia en el corazón del Estado”, organizado por la Asociación de Científicos Italianos (ISA) en la Sala Angiolello del Palacio Wedekind. El Primer Ministro habló de los retos que afronta la ciencia en nuestro país, que incluyen también la investigación en el campo de la energía y la formación de una nueva categoría de expertos. Pero hayinteligencia artificial En el foco de su charla porque a la luz de la evolución de estas nuevas tecnologías “ Una persona corre el riesgo de no estar más en el centro. “Este es un tema que le interesa especialmente al Primer Ministro y que también ocupará un espacio importante durante el G7 que preside nuestro país este año.

« No todo esto Técnicamente posible Es moralmente permisible «, afirmó el Primer Ministro, citando un discurso del Papa Francisco explicando cómo la ciencia debe poner límites al desarrollo. Pero esta no es la única cita de Meloni, que también quiso incluir en su discurso a Robert Oppenheimer, uno de los componentes de el «Proyecto Manhattan» para desarrollar la bomba atómica.» En una película reciente, dedicada a la vida de Oppenheimer, uno de los padres de la bomba atómica, son muchos los temas que tratamos hoy, cuestiones que tocan la vida de todo científico: Ambición por el conocimiento Pero también preguntas sobre el uso del poder que puede derivarse de ese conocimiento y el sufrimiento de esa responsabilidad que el conocimiento inevitablemente trae consigo. «, declaró el Primer Ministro. Pero estos, subrayó, son problemas « Esto es algo que el mundo no puede ni debe afrontar solo, sino con quienes lo padecen. responsable De las opciones que son la política «.

La política y la ciencia no pueden considerarse dos entidades separadas y separadas, sino más bien dos caras de una misma moneda que necesariamente deben funcionar para apoyarse mutuamente. Todo está impulsado por la ambición, entendida como un impulso hacia algo mejor y más avanzado para el planeta y la sociedad. « Una gran perspectiva y un gran sueño surge de la posibilidad de producir, en un futuro no muy lejano, energia limpia Ilimitado por fusión nuclear «, reiteró el Primer Ministro, recordando que nuestro país fue la cuna de Enrico Fermi. Italia, en términos de conocimiento, actividades de I+D y capacidad del sistema productivo. « Es insuperable “Y precisamente por eso, si nosotros, como país, redescubrimos el impulso del pasado”. Podemos seguir trayendo nuevos descubrimientos al mundo. Un futuro mejor Es diferente «.

Sin embargo, para ello hay que partir de la formación, y en nuestro país existe un profundo vacío en este sentido. Si por un lado, en efecto, « Según el Istat, menos de una cuarta parte de los graduados italianos de entre 25 y 34 años han estudiado Materias STEMSe trata de un porcentaje inferior a la media europea. “Por otro lado, hay peticiones de empresas italianas”, explica el Primer Ministro. Tienen grandes dificultades para encontrar perfiles profesionales que hayan recibido formación en estas especialidades «.