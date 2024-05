Melissa Satta: “Boateng me dio un anillo pero me pidió que lo casara con la novia, Barbie”.

La corista sarda reveló que su exmarido ideó el plan perfecto para proponerle matrimonio con una propuesta de matrimonio muy extraña en la que también participaron amigos y familiares.





El mundo está lleno de propuestas de matrimonio originales, pero siempre hay alguien que consigue impresionarte más que otros. Este es el caso del exfutbolista ghanés Kevin Prince Boateng ¿Quien pregunta? Melissa Satta Cásate con él de una manera bastante original. La propia ex corista lo recuerda durante Entrevista a Diletta Liotta en el podcast «Mamma Dilettante». La ex pareja lleva diez años junta y además tiene una excelente relación para proteger a su hijo Maddox.

Era junio de 2016 y los novios estaban en Cerdeña: “Nuestra boda fue hermosa y divertida. Nos casamos en Cerdeña en casa de Don Raimondo.– Me acordé de Melissa, una amiga de la familia que falleció recientemente. Me conocía como la palma de su mano, nos unía y tenía un significado diferente. Recientemente murió de una grave enfermedad”.

«Kevin me dijo que esta noche saldremos a cenar, tú y yo, bien vestidos. Fuimos en un barco, pero no entendí nada. – recordó Melissa Sata – De hecho, me dio un anillo y se lo llevó en el barco. Muñeca barbie. Nunca le conté a nadie sobre esto. Entonces me dijo: “Ya tienes el anillo”, y entonces me pidió que me casara con él. Entonces, de repente, llegó mi familia con el pastel”. Y el resto es historia.