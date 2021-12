Medios estadounidenses: Rusia se prepara para invadir Ucrania con 175.000 soldados

A partir de estos documentos, aparecerá una acumulación de tropas rusas en cuatro lugares a lo largo de la frontera con Ucrania y ahora hay 50 batallones tácticos. «Los planes rusos anticipan un ataque militar contra Ucrania a principios de 2022 con una escala de fuerzas el doble de lo que vimos la primavera pasada durante los ejercicios rápidos rusos cerca de la frontera con Ucrania», dijo un ejecutivo anónimo de la administración de Biden.

Agregó que «los planes incluyen movimientos ampliados de 100 batallones tácticos, con un estimado de 175.000 soldados, además de vehículos blindados, artillería y otros equipos». Sin embargo, EE. UU. Estima que Moscú tiene actualmente 70.000 soldados cerca de la frontera con Ucrania, en comparación con los aproximadamente 94.000 indicados por Kiev. La advertencia del estadounidense 007 llega en vísperas de la próxima cumbre virtual entre Joe Biden y Vladimir Putin.

EE.UU .: «Sanciones si Rusia invade Ucrania» – Estados Unidos podría imponer sanciones económicas y usar otras herramientas contra Rusia si invade Ucrania: dijo la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, al hablar sobre las acciones que se tomarán en consulta con los aliados y el Congreso de Estados Unidos. Luego, Joe Biden advirtió a Putin sobre una posible invasión de Ucrania y amenazó con imponer sanciones sin precedentes en vísperas de una nueva reunión cara a cara la próxima semana, esta vez en un enlace de video después de la cumbre personal en junio en Ginebra.

Rusia: Queremos garantías de que Ucrania no se unirá a la OTAN Hay muchos temas en la agenda de la cumbre entre Estados Unidos y Rusia, desde las relaciones bilaterales «insatisfactorias» hasta la estabilidad estratégica, desde Irán hasta Libia y Afganistán. Pero la crisis de Ucrania sigue por encima de todo, con Moscú pidiendo «garantías legales» contra una mayor expansión de la OTAN hacia el este, después del colapso de la Unión Soviética y la adhesión de muchos países al Bloque de Varsovia: una línea roja Putin sigue siendo caminando.

Rusia: «El desplazamiento de fuerzas … nuestro derecho» – El Kremlin continúa rechazando acusaciones y sospechas, reclamando su derecho a moverse y movilizar fuerzas dentro de las fronteras del país. Pero para muchos observadores está claro que Putin está jugando una partida de ajedrez, aumentando la presión sobre Kiev y Occidente para lograr lo que aún no ha tenido: la garantía legalmente vinculante de que la alianza no se acercará a las fronteras de Rusia. Moscú quiere mantener los estados tapón con Europa. Y si no se está debatiendo sobre Bielorrusia en este momento, existe el peligro de que Georgia, y especialmente Ucrania, tarde o temprano se unan a la OTAN. La alianza abrió oficialmente la puerta a Kiev en 2008, y en 2014 comenzó a surgir una posibilidad real después del levantamiento pro-occidental de Maidan y la fuga del presidente pro-ruso Viktor Yanukovych. Putin respondió anexando Crimea. Pero ahora Ucrania no quiere abandonar esta posibilidad. El ministro de Relaciones Exteriores de Kiev, Dmytro, enfatizó que abandonarlo «no es una opción».

