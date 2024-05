Media Luna Roja: ‘El ataque israelí a la zona humanitaria de Rafah esperaba muchas víctimas’ – Noticias

La Media Luna Roja Palestina dijo que un ataque aéreo israelí mató e hirió a un «gran número» de personas en un área designada para ayuda humanitaria cerca de la ciudad de Rafah, en el extremo sur de la Franja de Gaza. La Media Luna Roja Palestina dijo en una publicación en el Y añadió: «Este lugar ha sido clasificado por la ocupación israelí como zona humanitaria».

La oficina de prensa del gobierno de Hamas en Gaza dijo: «Más de 30 personas murieron como resultado del bombardeo israelí de un campo de refugiados al noroeste de Rafah». Reportado por Al Jazeera.

El ejército de ocupación israelí confirmó que se había producido un ataque en la región noroeste de la gobernación de Rafah, donde decenas de personas murieron y resultaron heridas, y dijo que «los detalles están siendo verificados». Ynet publica esto.

Bombardeo israelí de Rafah



Mientras tanto, después de cuatro meses, Hamás volvió a lanzar una andanada de cohetes contra Tel Aviv y el centro de Israel. El ejército israelí contó ochoLas Brigadas Al Qassam, brazo militar del Movimiento Islámico, anunciaron su retirada de la zona de Rafah, en el extremo sur de la ciudad de Gaza, donde el ejército israelí lleva semanas librando una operación militar “con el objetivo” de liquidar las últimas brigadas de Hamás. .

El nuevo desarrollo llegó el mismo día. Egipto reabrió el cruce de Rafah Desde allí, después de una pausa de 20 días, entraron los primeros camiones de ayuda humanitaria, se dirigieron al camión israelí en Kerem Shalom y luego pasaron después de ser inspeccionados por Israel hacia la Franja de Gaza.

Ahora todas las miradas están nuevamente puestas en El Cairo, donde desde el martes – según fuentes egipcias que dijeron a CNN – Las negociaciones pueden reanudarseCon la mediación de Egipto, Estados Unidos y Qatar, se llegará a una posible tregua y liberará a los más de 120 rehenes israelíes que aún permanecen retenidos en Gaza.

El ataque desde Rafah a Tel Aviv y la región central del país -el mayor en mucho tiempo, y visto por los analistas como un desafío abierto a las Brigadas Qassam- llegó a primera hora de la tarde, dio la voz de alarma y no se escucharon sirenas en la zona. Kfar Saba, Raanana y Herzliya también fueron las más afectadas por la caída de fragmentos de cohetes alcanzados por las operaciones de interceptación realizadas por Iron Dome.

En Tel Aviv se escucharon fuertes explosiones en el cielo como consecuencia de la intervención del sistema de defensa israelí. De los ocho misiles, según el portavoz del ejército israelí, tres fueron interceptados en el aire mientras los demás pasaban a través de la zona. En Herzliya, un edificio fue alcanzado por metralla (se vieron fotos en las redes sociales): dos personas resultaron levemente heridas cuando huían a refugios.

Las Brigadas Al-Qassam afirmaron que «bombardearon Tel Aviv en respuesta a las masacres sionistas contra civiles». El ministro de Defensa, Benny Gantz, que pidió una investigación sobre los acontecimientos del 7 de octubre y el curso de la guerra, denunció que “los disparos desde Rafah muestran que las FDI deben actuar donde quiera que esté Hamás”.

Mientras tanto, una fuente del Estado judío lo reveló a los medios. La reanudación de las conversaciones y los acontecimientos en La Haya llevaron al ejército a revisar su operación en la región.Y reducción de personal: “Seguirá funcionando, pero de forma más limitada”.

La reapertura del cruce de Rafah -que se produjo tras una reciente conversación entre el presidente Joe Biden y el presidente egipcio Sisi- permitió, según medios egipcios, la entrada de un total de “200 camiones” que se movían desde el lado egipcio del cruce. Paso fronterizo de Rafah. El jefe de la Media Luna Roja Egipcia en el norte del Sinaí, Khaled Zayed, dijo que los camiones se mueven en coordinación entre Egipto, Israel, la UNRWA (la Agencia de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina) y la Media Luna Roja Palestina. A bordo del barco -como fue identificado- varias toneladas de ayuda alimentaria y cuatro camiones de combustible atravesaron la Franja de Gaza.

En previsión de la reunión del próximo martes en El Cairo, el primer ministro Benjamín Netanyahu convocó al gabinete de guerra a reunirse para discutir la situación, aunque en los últimos días, y bajo la presión de las manifestaciones que tienen lugar en el país por la liberación de los rehenes, se ha emitido un mandato. Se espera que el acuerdo alcanzado con el jefe del Mossad, David Barnea, sea mucho más amplio que en las últimas rondas de negociaciones.

Sin embargo, Hamás aclaró que aún no ha recibido nada de los mediadores y reiteró que la posición del movimiento islámico no ha cambiado. Advirtió: «Lo que es necesario es detener la guerra en toda la Franja de Gaza, y no sólo en Rafah. Ésta es la base y el punto de partida». Mientras tanto, el conflicto con Hezbolá no cesa, con misiles y ataques, en el norte, en la frontera con el Líbano, y en la Franja de Gaza, el Ministerio de Sanidad de Hamás ha actualizado el número de víctimas desde el inicio del conflicto a unas 36. mil.

