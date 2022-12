«Me salvé de gritar» – Libero Quotidiano

Es difícil de olvidar Alicia Mears. A pesar de haber estado alejado de la pantalla chica durante mucho tiempo, el ex rostro de No es Ray, Striscia la Notizia Y el meteoros No olvida su pasado. Hoy soy una mujer contenta que ha vivido dos hermosas vidas, una que le ha permitido tener grandes satisfacciones, ganar buen dinero y viajar mucho, del mundo del espectáculo por mi elección y estoy feliz con mi decisión.” Así que no te arrepientas. Merz ahora vive en Bolonia con sus hijos y su esposo ex futbolista Fabio BazzaniY nunca volveré.

Tampoco cambiaría la ciudad: «Queríamos vivir en un lugar rodeado de vegetación, no en el centro de la ciudad, pero tampoco aislado: pensábamos que el campo era perfecto. He vivido años en los que me despertaba cada mañana en un hotel diferente». y pasé días en el aeropuerto, fue hermoso pero te sientes en otro tiempo desertor loco que nunca se detiene. No niego nada y no me arrepiento de nada, pero preferí parar. Expreso de Pekín Y también a la versión recién lanzada de Isla de las celebridades. Pero no podía alejarme de Fabio y los niños durante meses: la casa podría incendiarse.

pero se trata de un tema Mensajero de Bolonia Si algún día apoyará a su hija en una carrera como la suya, lo que Mears revela es lo impensable: «A ella le gustaría hacerlo y pretendo dejarla libre para que persiga sus sueños. Ya les he dicho, sin embargo, que todo eso Los brillos no son oro: hay muchos sacrificios que tienes que hacer y también necesitas suerte para estar en el lugar correcto en el momento correcto. Sin olvidar los hechos desagradables. En el pasado me encontré en un auto con alguien de confianza que me prometió una película y gritó más fuerte de lo que podía logré salir ileso. Así que definitivamente me ocuparé de ella para evitar algunos peligros”.