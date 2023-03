«Me llevó a una habitación donde estábamos solos y me violó. Durante años había esperado volver a verlo»- Corriere.it

Noy tatuajes de etiquetas. rastros de vida. Tiene dos, dibujadas en sus brazos. A la izquierda hay un gato, a la derecha hay un soldado de juguete. no hace mucho Blanca Balti, el modelo milanés, explicó su significado. Soldado el juego porque se cayó tantas veces en la vida, pero sí, siempre se levantó de nuevo. La gata porque tenía nueve vidas y tuvo la suerte de volver a la vida después de casi morir. a menudo. Como cuando me violaron en una fiesta: “Un hombre me tomó de la mano, me llevó a un cuarto donde estábamos solos y me violó”.

Cercano a la muerte La modelo está sentada, vestida de negro, con su larga melena recogida hacia atrás. Frente a la periodista Francesca Fagnani, de blusa blanca a la que entrevista. En el nuevo episodio de monstruos (Emitido ayer en prime time por Rai2) Bianca Balti recordó aquel susto. Cercano a la muerte. «A los dieciocho años me violaron, estaba en un delirio de borracho, no estaba limpio. Le pasó a un chico que conocí esa tarde y le gusté, de un beso pasamos a la violencia». no reportado. La modelo reveló que lleva mucho tiempo buscándolo, y se desespera con la esperanza de volver a encontrarlo. «Pero solo para hacer las paces con la idea de que tal vez hubo una historia y no una violación, tratando de superar el trauma». Lo encontró. "Lo volví a ver años después, cuando ya era modelo: había salido[del servicio de drogadicción]y me alegré de verlo, porque en mi mente necesitaba normalizar esa experiencia, decir que éramos amigos. .»

los dos niños —pregunta Fagnani, presionando. Bianca Balti vuelve a sorprender. sobre las muertes cercanas. Perdió a los dos hijos que llevaba. La Matilda mayor que decide vivir con su padre en California («En ese momento yo me estaba mudando a Los Ángeles y ella decidió irse a vivir con su padre. Sufrí mucho, pero te acostumbras a las peores cosas y gracias a Dios hay tecnología»). Medicamentos que se toman para el dolor («Probé de todo, hasta los opiáceos. Paré cuando ya no podía más, cuando ya no tenía ganas de vivir. Ese era el momento en el que menos quería morir, pero como no lo hice me atreví a quitarme la vida, así que dije Por mí mismo: intentémoslo»).