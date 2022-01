«Me hicieron una resonancia magnética y tengo que volver a operarme…»

francesco ciovalo Tendrás que volver a trabajar. francesco ciovaloex protagonistaisla de la tentación‘, ya se había operado hace unos dos años para extirpar un tumor Hamida y ahora, tras pasar un reconocimiento médico, descubre un anuncio anunciado por la red social de que tendrá que volver de nuevo a hospital correr.

Francesco Ciovalo (Instagram)

francesco ciovalo Tendrás que volver a operarte. francesco, que ya había retirado hace dos años el expediente tumor Hamida, después de un examen médico, se enteró de que tendría que someterse a un nuevo examen. proceso: «Hice mi resonancia magnética habitual, más clara de sus historias de cuentas sociales, que rutinariamente me hago la cabeza después tumor Para ver cómo me siento y sentirme bien. Lo único es que el zumbido muestra que en el conducto, en el conducto nasal que conecta la boca con la laringe, tengo una bola negra. Antes no estaba, porque el otro año me rejuvenecieron la nariz y me hice una radiografía. Ayer fui a Otorino para ver un poco mejor y habrá que hacerlo biopsia para una mejor comprensión.

Esto puede conducir a dificultades respiratorias y, por lo tanto, chevalu Sí, funciona pronto. «lenteja‘, como se le llama francescoSin embargo, dijo estar tranquilo, seguro de que no había nada de qué preocuparse y esperaba no volver a vivir la mala experiencia del pasado.

