“Me grabé haciendo el amor”. Malia, ex cantante de Amici 23, inserta el sonido de las relaciones sexuales en una de sus canciones

Una extraña iniciativa de marketing para lanzar el nuevo proyecto discográfico “Carnell”





Si se trata de un truco publicitario, hay que admitir que ha conseguido su objetivo. El ex cantante L. Los «Amigos de Maria De Filippi» de este año, MaliaDijo que quería capturar el momento. Muy íntimo para sellar su historia de amor para siempre.. “Me grabé haciendo el amor”, anunció el cantante en TikTok, donde aparece comprometido por detrás por motivos de privacidad. Malia le ofrece la sugerencia: “Quiero que nos grabemos con un micrófono mientras hacemos esto, me gustaría ponerlo como audio, Como introducción a mi nueva pieza”. La chica duda: “La gente que me sigue me conoce”, y su amiga la tranquiliza: “No, tu voz no se escucha”.

Entonces, con la grabación en marcha, Malia entra al estudio para incluirla en su nueva canción “Carnale”, título que claramente no fue elegido por casualidad. El productor le pregunta: ¿Qué es la lluvia? Y Malia responde: «No, soy yo la que tiene sexo». Ella le responde económicamente. A partir de ahí, el video se volvió viral, tal como se esperaba.