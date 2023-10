Me encanta Mirko Brunetti – Gran Hermano 2023

19 de octubre de 2023

Mirko ha llamado la atención de las chicas de casa, pero su corazón sólo está puesto en Greta, la mujer con la que está saliendo.



entrada Mirko Desperté primero a las mujeres de la casa. Valentina ¡Quién inmediatamente se propuso conocerlo mejor! Pero también anita Muestre algo de placer al tener un nuevo inquilino interesante.

Sin embargo, en la cabeza de Mirko sólo hay una mujer: Greta, la chica por la que dejó a su exnovia.

En un clip, el niño explica que no se siente solo. Pero a causa de un mensaje enviado a su expareja, el nuevo conocido se alejó. No esperaba esta reacción y no tenía idea de que ella estaba tan celosa.

Claro, el joven todavía está enamorado, pero no tiene idea de cómo continuará la historia. Él y Greta se han dicho palabras importantes, pero no sabe si esta distancia pondrá a prueba su relación.

Alfonso le pregunta al niño por qué Greta perdió la fe. Mirko responde que los motivos son sólo la carta dirigida a la ex amante y no participar en un desfile de moda.

“¿Tiene a alguien más en su cabeza?– pregunta Alfonso. El chico realmente no lo espera así.

El presentador luego pregunta si Perla, su ex esposa, está pensando en eso, en su opinión. También en este caso la respuesta de Mirko es negativa. El capítulo de Pearl es un capítulo cerrado y ahora todos sus sentimientos están dirigidos a Greta.

Luego pasa a Valentina: ¿Crees que Greta tiene otro novio? El faisán responde que no, pero siempre está dispuesto a arrancar nuevas presas.

Entonces ¿Perla, Greta o Valentina? ¡Mirko tiene muchas opciones para elegir!