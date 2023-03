Me atropelló un camión y el auto volcó. Estoy vivo por un milagro

Marcelo Cirillo, cantante y conductor conocido por su participación en varios programas de la rai, en la tarde de ayer se vio involucrado en un accidente en el Cassia bis de Roma. Lo cuenta él mismo compartiendo fotos de su auto volcado en las redes sociales: “Estoy vivo de milagro -escribe- quiero agradecer a esos ángeles que estaban en Cassia bis en Roma alrededor de las 3 de la tarde y me sacaron de mi smart después siendo atropellado por un camión, fui arrastrado por una distancia de 200 metros, luego giró al otro lado de la carretera».

el incidente

Afortunadamente, el cantante de 64 años salió ileso pero «todavía estoy en estado de shock», admite. Al parecer, el conductor del camión que lo atropelló fue detenido por la policía. Unos hombres me sacaron del carro, – les dijo Cirillo a sus secuaces -, quisiera que me ayuden a buscarlos. Y me parece que una de ellas se llamaba Chiara».

Estoy milagrosamente vivo, me gustaría agradecer a esos ángeles que estaban en Cassia bis (Roma) alrededor de las 3:00 p.m. que me sacaron de mis casillas después de que me atropellara un camión y me arrastraron 200 m para volverme contra el otro. ¡Lado de la carretera! 🙏🙏🙏🙏🙏 pic.twitter.com/DNY3fZYsT2 -Marcelo Cirillo 15 de marzo de 2023

curandero

Marcello Cirillo es un rostro muy popular en la pantalla chica. Debutó en el mundo de la música en 1976, cuando conoció a Antonio Mailo en un estudio de grabación: en 1982 fundaron el dúo Antonio & Marcelo. Su carrera comenzó en los piano bares de Roma, y ​​al año siguiente fueron llamados a tocar en el Festival de Sanremo. Tras el lanzamiento de su primer disco, Concertando, participaron en programas de televisión como Gran Variedad con Tullio de Piscopo o Quelli della Notte con Renzo Arbore. En 1990 aterrizaron en I fatti Vostri, donde firmaron la banda sonora durante muchos años; En 1996, luego de eso, hicieron su debut teatral, lo que los llevaría a una larga gira. En 1999, luego de más de 20 años, el dúo de Antonio y Marcelo se disolvió. Así comenzó su carrera en solitario. Especialmente sus hechos. Una asociación artística y profesional con Al-Rai que duró más de veinte años. En 2018 participó como competidor en el Beijing Express, y en 2021 fue coanfitrión de Dedicato a. En el verano de 2022, se une a Roberta Capua y Gianluca Semprini en la transferencia de la finca en Diretta, retransmitida diariamente por Rai 1.