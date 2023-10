Mbappé y Ronaldo muestran: Francia y Portugal vencieron a Holanda y Eslovaquia. Bélgica gana

Los más fuertes no aguantan. Francia, Bélgica y Portugal, gracias a sus estrechas victorias sobre Holanda, Austria y Eslovaquia respectivamente, obtuvieron la clasificación matemática para el próximo Campeonato de Europa. Mbappé marcó dos goles impresionantes, Lukaku fue crucial para el éxito del belga, mientras que Cristiano Ronaldo marcó dos goles (125º en total) en su partido número 200 con la selección nacional, bajo una lluvia torrencial en Oporto. Gran éxito de Grecia contra Irlanda y Bosnia también tuvo una buena actuación en Liechtenstein.

La actuación de Mbappé realmente comienza en el minuto siete, cuando remata un centro de Klaus desde el flanco derecho para darle la ventaja a los visitantes. El equipo de Koeman interactúa en la segunda parte de la primera parte, primero con Firman, que dispara alto desde el centro del área, luego con Xavi Simons, que desafía a Maignan con un fuerte disparo diagonal desde la frontal. La segunda parte comienza de la misma manera que la anterior, con la diferencia de que esta vez Mbappé eligió un disparo con la derecha en la escuadra, que simplemente no se puede detener (53). Holanda eleva su centro de gravedad sin ningún ataque, hasta el minuto 83: Hartmann, en su debut, se combina con Bergwijn y se burla de Maignan, que se deja sorprender fácilmente, en el primer palo. La estrella del Paris Saint-Germain estuvo cerca de marcar un hat-trick tres minutos después con un magnífico disparo que se estrelló en el larguero.

Una final llena de acontecimientos en Viena, en un partido que parecía tener a Bélgica en sus manos. En el minuto 12, Lukabakio abrió el marcador con una bonita jugada personal que acabó con un disparo con la derecha que rebotó en el segundo palo. Sels hizo bien en detener a Wimmer dos veces (21), y luego Castagne lo bloqueó en el minuto 42 después del exitoso intento de gol de Schlager. Al regresar de los vestuarios, la presión belga vuelve a aumentar: Lukaku cruza el larguero con un estupendo disparo desde abajo, lo que propicia otro gol de Lukbakio, que aprovecha un doble desvío desde el borde del área al finalizar el juego. su disparo (55). Tres minutos y el delantero de la Roma también pone su firma, rematando un centro tras el inicio de la segunda parte liderado por Doku. Sin embargo, Austria está trabajando para crear todas las condiciones necesarias para el regreso. En el minuto 72 fue acortado por un tiro libre de Laimer desde fuera del área, en el minuto 78 Bélgica se quedó con diez hombres por la doble amonestación de Onana (poco antes Lukaku se peleó con Laimer y fue amonestado), y en el minuto 83 Sabitzer marcó su gol. Tiro penal (otorgado después de la revisión en el campo) por la mano de Thiat. Pero esto no es suficiente.

No fue el resultado que esperábamos, sobre todo porque los invitados tenían mucho de qué quejarse. Oscarsson abrió el marcador en el minuto 23 tras rematar un balón de Sigurdsson a la red desde corta distancia. En el minuto 47, Rodríguez empató con un buen disparo desde fuera del área, mientras que el disparo de Al-Sanani pegó en el travesaño en el minuto 69. Si se recuperaba por completo, Rodríguez aún podría aprovechar un gol vacío para crear un éxito emocionante, pero puso el balón lejos del objetivo.

Liechtenstein – Bosnia 0-2

—

No hay problema para que Bosnia gane en Vaduz. En el minuto 12, Rakhmanovic puso el 1-0 tras despejar un balón tras un pase de Dzeko. Stefanovic primero marcó un gol que fue anulado por fuera de juego, luego marcó en el minuto 41: un centro de Demirovic, rematado a tiempo en el segundo palo. El partido no estuvo exento de grandes emociones en la segunda parte, si no fuera por la parada forzada por el lanzamiento de bombas de humo sobre el campo.