Mbappé y las elecciones en Francia: “Vota contra la extrema derecha”

Y luego: «Les pido que voten contra los extremistas, contra los que juran. Quiero representar un país que coincida con mis valores. Tenemos la oportunidad de elegir el futuro de Francia. No debemos escondernos. A menudo decimos que debemos «. No hay que confundir la política con el fútbol, ​​pero esto (lo que está pasando en Francia, editor) es importante. Y nuevamente: “Espero que mi voz llegue lo más posible”. Debemos empatizar con los valores de tolerancia, respeto y diversidad. Cada voto importa. Espero que tomemos la decisión correcta y, con suerte, el 7 de julio (fecha de la segunda vuelta de las elecciones legislativas, editor) todavía estaremos orgullosos de usar esta camiseta como equipo. Pensamos que haríamos algo. Es difícil expresarnos aquí, delante de todos y para todos.

Acerca del fútbol

La parte de la conferencia dedicada al fútbol y al partido de mañana es mínima. Mbappé habló de su rol como lateral o delantero centro, y el asunto aún no estaba claro, pero evitó la pregunta directa: “Hablé con el entrenador y puedo evolucionar en diferentes posiciones, estoy listo para jugar donde me ponga el entrenador. a mí.» Estoy delante del centro o de la izquierda… siempre y cuando él no esté en el banquillo”. Sobre los Juegos Olímpicos de París: “mi equipo (Real Madrid, ed.) Tiene una posición muy clara. Creo que no participaré en los Juegos, esa es la verdad. Le deseo lo mejor a nuestro equipo y espero que se lleven a casa la medalla de oro”.