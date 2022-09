Mazzata en GfVip, ‘Hierro y Fuego’ de Antonino Spinalbes sobre Belén, ha llegado la censura, ‘Está avisado’

Antonino Spinalbese se unió a la casa Gran Hermano Vip y uno de sus temas favoritos es: Belén Rodríguez. Pero la directiva lo censuró, los autores del programa le advirtieron que no exagerara.

antonino espinalbesel ahora conocido estilista también conocido por su relación con Belén Rodríguez se ha unido a la casa Gran Hermano VIP Pero parece que los autores del programa ya lo han reprendido por hablar demasiado sobre su ex mientras confiaba en sus otros compañeros de cuarto. Los autores tuvieron que censurarlo.

como la conocemos Antonino Spinalbes y Belén tuvieron una hija, Luna Marrow, Belin no estuvo de acuerdo con la participación de su exesposa en el conocido reality show y las razones se entienden fácilmente. La chica del espectáculo definitivamente no quería ser mencionada demasiado en interiores, especialmente considerando el hecho de que se separaron recientemente y, como descubrimos, cuando cumplió 38 años, volvió con Stefano Di Martino.

Gran Hermano Vip acaba de empezar hace tres días y ya La web se ha desatado Todo y chismes en general sobre los personajes que llenan esta nueva edición. Spinalbese por su parte arrancó cuarto con tanta confianza en su ex mujer a los demás inquilinos que los autores tuvieron que censurarlo.

Secretos de Antonino Spinalbes

Antonino Spinalbes habló de dos mundos diferentes e irreconciliable pero también dijo haberla perseguido mucho, estas fueron sus palabras de Beilin: «Estaban los paparazzi, los chismes, su mundo. También hubo muchos problemas que surgieron. Éramos dos cosas muy diferentes, dos mundos aparte».

Si nos amamos, dirás: ¿Basta? Dios mío, no sé si lo suficientemente bueno está en la historia. Ahora creo que tenía que ser así. Entonces siempre salía de casa. Discutimos y ella se fue, se escapó. Odio las peleas y por eso me escapé».

También se agregaron a Los secretos de Antonino. Unas palabras sobre la pequeña Luna Maru La hija que dio a luz Beilin nació en julio del año pasado:

«Mi niña lo es todo para mí. La extraño pero sé que tiene todo el amor afuera. Él tiene a su mamá y a todos sus abuelos también. Sí, tiene a mi mamá y sus papás están en Italia. La bebé nació en Padua, porque hay un departamento súper especializado en partos.Sí, hay un equipo muy conocido para eso.Tener un hijo te cambia la vida por completo.

Creo que cuando era joven quería casarme y no quería tener hijos. Siempre he dicho que no me veo como un padre y en cambio la vida te pone ante cosas inesperadas. Pero no niego nada con mi exnovio, también porque tuvimos un hijo maravilloso».

Sin embargo, la dirección de la GF cambió el marco cuando Antonino habló de las rencillas con la ex, de hecho lo vigilaba porque probablemente no quería hacer de Belén uno de los principales temas de conversación al interior de la casa. Alessandro Rosica habló en InstagramAgregando una declaración al respecto:

«¿Qué debería decir? eso fue ¿Celoso y posesivo hasta el noveno grado? ¿Quién ganó el Superenalotto por tener un bebé con Belén? ¡Beilin no es un santo pero no lo es! Ha sido advertido varias veces, y debe haber olvidado el nombre de Pelin, por lo que nunca mencionó su nombre o su familia».