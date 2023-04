¡Mayo Visila en los quioscos!

En este número de inSella encontrarás 11 pruebas previas de las nuevas motos y nuevos ciclomotores de la edición 2023. Muchas novedades que en algunos casos eran esperadas, en otros sorprendieron y por lo tanto más interesantes. Y es realmente nuevo para todos los gustos y presupuestos, como Scrambler: Honda CL 500, icónica Ducati Scrambler y CFmoto 700 CL-X Adventure. Después de la conquista crossover y enduro de los últimos meses, ahora es el turno de estas bonitas, sencillas y divertidas motos que se ofrecen a un precio justo para viajar con estilo todos los días.

Es el año del nudista

Pero este año 2023 es sobre todo el año del regreso de las motos naked «medianas», aquellas que desplazan entre 650 y 800. La llegada de la Honda Hornet 750 ha sacudido el mercado y ha llegado la respuesta de la competencia: la nueva Suzuki GSX -8S y una actualización Yamaha MT-07 Estos son solo los primeros signos de una batalla que los concesionarios de toda Italia librarán para ganar nuevos clientes. Pero si te gustan las motos naked súper potentes, disfruta probando en la pista ¡Ducati Streetfighter V4S!

No faltan los cruces

Sin embargo, las motos de enduro medianas y grandes siempre «tiran» y los fabricantes lo saben muy bien. Ducati amplía la familia Multistrada con el nuevo Rally V4Viajero sin límites mientras Yamaha avanza Otra interpretación de la Teneré 700: la «seria» todoterreno Extreme Edition, el nombre que lo dice todo.

La prueba completa de Vespa

¿Qué pasa con los patinetes? No te preocupes, inSella nunca los olvida. Probamos a fondo la Vespa GTS 300, Actualizado recientemente: encontrará comentarios y notas en la edición de mayo. Made in Italy, Vespa, pero también la mini eléctrica ME 6.0: si no lo sabías, el acrónimo realmente significa scooter eléctrico y nació en el corazón de Franciacorta, en Brescia.

Seguro y fresco

Hablando de movilidad urbana, no podemos olvidarnos de la seguridad. Con la llegada de la estación cálida, ¿empezaremos a ver gente con ropa de «playa» en motos y scooters en nuestras ciudades? Esperemos que no, porque Puedes viajar renovado y protegido Hemos creado una guía de compra completa sobre este mismo tema.

