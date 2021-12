Maurizio Steca recuperándose de Covid: «En el hospital conmigo cuatro, sin fax, ocuparon el lugar de los demás»

«Lo peor ya pasó. Ya no lo tengo enfermedad del coronavirusEstoy fuera de peligro, trabajando para recuperar el aliento. Cada día bajan el oxígeno y toman otra vía intravenosa. Todavía no podía distinguir los sabores, pero comencé a comer de nuevo «. Maurizio Steca, ex campeón de la Wbo, anuncia que finalmente se ha rechazado en el distrito médico del Hospital Ca ‘Fonciello de Treviso donde estaba en el hospital. Pero la hospitalización no le hizo perder su capacidad de lucha: “Me monitorearon constantemente para detectar una enfermedad de la sangre, recibí dos dosis de la vacuna, pero claramente no era Superman. La gente debe entender que, aunque la vida consiste en elecciones personales, no se puede poner en riesgo a los demás. Había ocho enfermeras ayudándome, un paciente. El cuatro sin fax En la habitación conmigo estaban ocupando el lugar de otra persona. Nuestras elecciones importan Mensajero de Veneto.

Stecca, que fue vacunada con dos dosis, confió su alegría a Facebook: «Ganaste el partido de mi vida, gracias por apoyarme con tus amigos del equipo … Feliz Navidad 2021, Maurizio Stecca». Ahora, dice, «si es necesario que me mantengan en el hospital para recibir atención especial, me quedaré, pero me gustaría irme a casa lo antes posible para dar cabida a quienes más lo necesitan». Steka, medallista de oro de Los Ángeles en 1984, después de dejar los guantes de boxeo se convirtió en entrenador de boxeo certificado y maestro del boxeo. A fines de la década de 1990, descubrió que tenía una afección sanguínea llamada HPN (Hemoglobinuria paroxística nocturna).

