«Maurizio Costanzo me prohibió subir al escenario por primera vez, así que rechacé la oferta» – Corriere.it

«En muy poco tiempo, el gran maestro Gigi Proiti se ha ido y luego el hombre que me dio mi licencia, la licencia de actor. con el Espectáculo Costanzo Me dio a conocer a toda la nación. Enrico Prignano es uno de esos para quienes el encuentro con Maurizio Costanzo es como una encrucijada. De aquí éxito, y de allá (si no te invitaban) había que hacerlo.

primer cruce?

«desastroso».

¿o?

†Buscando a alguien tranquilo, ingenioso. Y yo estaba entre los candidatos calificados. Le dieron mi nombre, entonces desconocido, a Maurizio y me dijeron que fuera a su show pero que me sentara en las cabinas. no me gusto esto yo tenia la verdad Dije: ¿Debo hacer grandes números en Roma y comenzar desde la platea? Me sentí menospreciada… Le dije a mi agencia: ‘No voy, busquemos una excusa'».

¿y el?

†Lo entendí de inmediato. Era un hombre de mil intuiciones, y no creyó en esta excusa. Estuvimos separados durante mucho tiempo. Estaba molesto, traicioné sus expectativas”.

Entonces llegó la oportunidad…

– Gracias a su inteligencia, me dio una segunda oportunidad. Han pasado 30 años pero todavía recuerdo su llamada: ¿Por qué no quisiste venir la última vez? En ese momento no puse excusas. Doctor Costanzo perdóname. Pero inmediatamente me tranquilizó: Bueno, no te preocupes”.

¿Qué ha pasado desde entonces?

“Hicimos un pacto de amistad y siempre me quiso en todos los programas de radio y televisión. A veces no podía porque no estaba en Roma. Que es: dejaré que vengas a buscarlo en helicóptero.

¿Pasó esto?

• En un jet privado. De Riccione a Roma para ir a Maria dei Filippi». READ Investigaciones de "Informe" - Oficina Árabe de Radio y Televisión

¿La calidad que te sorprendió?

• memoria. Recordaba todo. Era una maravilla, imbatible, anécdotas, palabras, frases dichas o leídas”.

Dio entrevistas memorables…

– Recuerdo los de Gorbachov. Le preguntó cuál era la música del corazón de su esposa, quien murió después de 46 años de matrimonio, y él respondió que era una canción napolitana, Dices un poco de vuje: lo hizo tocar en el piano y lo hizo mojarse los ojos. Increíble: ¡Causó un grito ruso! Creo que ningún otro hombre en la tierra será capaz de hacer eso. Nuestra idea de la exsoviética todavía estaba asociada con la idea de los rockeros rusos, congelados y conmovedores de te dividiré en dos partes. En esto no tenía rival.