Matthew McConaughey revela que Woody Harrelson podría ser su hermano – Corriere.it

Ya sean coincidencias u otra cosa Una prueba de ADN puede probarlo, lo que McConaughey se resiste a hacer, a diferencia de su amigo, porque teme el resultado que podría obtener. Esto supone descubrir que “mi padre no es mi padre” a los 53 años. Tras «EDtv» y «True Detective», los dos actores volverán a trabajar juntos en la serie de Apple TV «Brother from Another Mother», donde coincidentemente juegan dos hermanos. “Donde empiezo, termina y donde comienza, termino”, dijo nuevamente McConaughey, hablando de la relación especial con su amigo. Siempre fue una buena racha. Es parte de nuestra relación. Mis hijos lo llaman tío Woody, y sus hijos me llaman tío Matthew. Y si ves nuestras fotos, pensarías que algunos de ellos soy yo, y en cambio es él y viceversa.