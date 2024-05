Matteo Garrone recibe el premio David di Donatello a la mejor película y al mejor director por “Io Capitano” – Cine

Matteo Garrone opta a David di Donatello 2024 a la mejor película y al mejor director por Io Capitano.

Paola Cortellisi



Mejor actriz principal: Paola Cortellisi por Todavía hay un mañana. Cortelese también ganó el premio al mejor debut como director. El David es para Michele Riondino al mejor actor por Palazzina laf. El premio a la mejor actriz de reparto vuelve a ser para Emanuela Fanelli por Todavía hay un mañana, mientras que el premio al mejor actor de reparto vuelve a ser para Elio Germano por Palazzina Love.

Vincenzo Mollica



Una gran ovación en el Estudio nº 5 de Cinecittà para Vincenzo Mollica, ganador de la Medalla Especial David por haber narrado el mundo del espectáculo en Italia durante más de cuarenta años.

Al final ganó I Capitán, de Matteo Garrone, y con las peripecias de Seydou y Moussa saliendo de Dakar para llegar a Europa, recibió siete premios entre ellos los dos más importantes: Mejor Película, Mejor Dirección, Fotografía, Montaje, Sonido, Productor y Efectos Visuales. . Este es el veredicto de la 69ª edición de los Premios David di Donatello, que por primera vez ha sido aún más emocionante, ya que se han retransmitido en horario de máxima audiencia en Rai 1 desde los estudios Cinecittà, conducidos por Carlo Conti y Alessia Marcozzi, la película más premiada. premios. Nominaciones: Todavía hay un mañana de Paola Cortellisi, la historia de la redención de una mujer, esposa y madre, ambientada en la Roma de la segunda mitad de los años 40, ganó seis estatuillas: David, que recibió el espectador, la actriz principal fue a Cortellisi, actriz de reparto de Emanuela Fanelli, mejor guión original y mejor dirección debutante de David Giovanni. Benny Rabito, de Marco Bellocchio, que cuenta un episodio de 1858, en el que un joven judío de Bolonia fue secuestrado por soldados papales porque había sido bautizado en secreto por su nodriza, ganó un premio David por escenografía, vestuario y guión no original. arreglo y peinado. Palazzina Laf, de Michele Riondino, película de fuerte estructura urbana ambientada en Ilva, Taranto, en 1997, recibió una estatuilla al mejor actor protagonista, el propio Riondino, por el actor secundario Elio Germano, por la canción original de Deodato, que dedicó el premio a » Mi tierra y Taranto, la ciudad que sufre.» Adagio de Stefano Sollima, la parte final de la trilogía criminal, recibe el Premio David de Compositor (Subsonica). Finalmente, la desilusión de La Quimera de Alice Rohrwacher, un viaje poético a los años 80, al mundo secreto de los «ladrones de tumbas»; Por Comandante dirigida por Eduardo De Angelis basada en el personaje de Salvatore Todaro, el heroico guía del submarino Comandante Cappellini durante la Segunda Guerra Mundial, interpretado por Pierfrancesco Favino, y por Il Sol dell’avvenire, la nostálgica película final del director Nanni Moretti.

Entre los bellos momentos de esta versión: la voz de Fellini y el homenaje al director de Amarcord al inicio del programa en el mítico Studio 5 de Cinecittà; Pierfrancesco Favino y Anna Ferzetti bailando en la alfombra roja encabezada por Fabrizio Biggio; Vincenzo Mollica, que recibió una gran ovación al recibir su David especial, relata el gesto de Alberto Sordi al entregar el paraguas a los trabajadores y admite que si pudiera volver a ver, le gustaría volver a ver a su mujer y a su hija. Garrone, que recibió el Premio del Director por la película «El Capitán», destaca el significado de «la película que nació del deseo de escuchar y contar esa parte del viaje que nadie ha visto nunca», mientras que los dos héroes de La película, Seydoux y Musa, agradecieron a los italianos y a todos aquellos que… «Rescatan a los inmigrantes en el mar». Cortellesi, saludado por el público David, comenta: “No me gusta que me consideren una masa de desconocidos, de espectadores anónimos” y agradece “a los cinco millones de espectadores que hicieron el gesto heroico de ir al cine”, sin descuidar e irónicamente cuando habla de su debut como director “en el umbral de la menopausia”; Mientras que la talentosa Emanuela Fanelli confirma: “Rindo un homenaje especial a mi madre y a mi padre que ahora están sentados en el sofá llorando al recibir mi premio”.

“No pudimos evitar pelearnos, Riondino y yo”, dice Elio Germano, mejor actor de reparto por Palazzina Laf. “Esta es una película muy moderna sobre el trabajo, un tema que hoy parece olvidado en el cine, y sobre un Taranto que ha cambiado. sido usurpado por el beneficio. Mucha gente nos ha hablado de los edificios del ejército libanés».. Finalmente, un Belluccio cada vez más frustrado dice al aceptar el premio al Mejor Guión No Original: «Tengo muchas líneas, pero siempre son las mismas. Sólo diré que mi edad me hace decir que este reconocimiento me deja bastante satisfecho y sólo espero la mente está en buena forma.» Para producir otras películas. Hay cierta polémica cuando se entrega el Premio David al Mejor Vestuario a Sergio Ballo y Daria Calvelli por Rabito, quienes reciben el premio en el Teatro 18: “Hubiéramos preferido compartir sala con nuestros compañeros, lamentablemente trabajamos de vestuario y escenografía «Los diseñadores son vistos como diseñadores». «La incorporación de algunas categorías a algunos espacios privados nos pareció un enriquecimiento, no sólo una simplificación», explica Conte. de invitados con los directores ganadores del Oscar Justin Treat (mejor premio internacional de David por Anatomía de la caída) y Paolo Sorrentino, las actrices Claudia Gerini, Eleonora Giorgi, Elena Sofia Ricci e Isabella Rossellini, los actores Federico Ilabi, Nicola Mopas y Josh O’Connor, cantantes Malika Ain y Giorgia, y los cantantes Irama y Mahmoud.

Elio Germano y Michele Riondino



Todos los premios de la edición 2024 del Premio David Di Donatello, en el orden en que fueron anunciados.

david el espectador: Paola Cortellisi por “Todavía hay un mañana”.

Mejor actriz de soporte: Emanuela Fanelli por “Todavía hay un mañana”.

Mejor actor de reparto: Elio Germano para Palazzina Laf

Mejor guión original: Furio Andreotti, Giulia Calenda, Paola Cortellisi por “Todavía hay un mañana” –

Mejor escenografía: Andrea Castorina – Decoración: Valeria Vecellio para Rabito – Mejores vestuario: Sergio Ballo, Daria Calvelli para Rabito –

Mejor guión no original: Marco Bellocchio, Susanna Nicchiarelli por la película “Abducidos”.

Mejor canción original: My Land de Palazzina Love – música, letra y traducción de Deodato

Mejor actriz principal: Paola Cortellisi por «Aún Hay Mañana».

Mejor autor de fotografía: Paolo Carnera por Soy el capitán

Mejor edición: Marco Spoletini soy el capitán.

Mejor actor principal: Michele Riondino por Palazzina Laf – Premio Cecilia Mangini

Mejor Película DocumentalAlguien ahí me ama de Mario Martone – Mejor maquillaje: Enrico Iacoboni por Secuestrado

Mejor peinado: Alberta Giuliani a Rabito – David Giovanni: Todavía hay un mañana

Mejor compositor: Subsónica para Adagio

Mejor dirección: Matteo Garrone por I Captain – Mejor productor: Archimedes, Ray Cinema, Pathé, Tarantola por I Captain

Mejores efectos visuales – Efectos visuales: Laurent Cruso, Massimo Cipollina como I Capitán

Mejor sonido: Marisita Lombardo, Daniela Bassani, Mirko Peri, Gianni Palotto como Capitán

Mejor cortometraje: El vendedor de carne de Margherita Giusti

Mejor película internacional: Anatomía de una caída por Justin Treat

la mejor pelicula: Soy el capitán Matteo Garrone.

Durante la velada en directo en Rai1 también fueron homenajeados:

Los descubrimientos italianos de David – Rising Stars italianos 2024: Cecilia Bertozzi, Domenico Cuomo, Michele Eburnia, Leonardo Maltese, Fotini Peluso y Yale Vianello

especial david Por Vincenzo Mollica

David por el logro de su vida. Por Giorgio Moroder y Milena Vukotic.

