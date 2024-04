Matrix, hace 25 años, la realidad paranormal se convirtió en un culto – tiempo libre

«Estoy tratando de abrir tu mente, Neo, pero sólo puedo mostrarte el umbral. Tú eres quien tiene que cruzarlo». Es una de las frases con las que Morfeo (Laurence Fishburne) guía al “Elegido” Thomas “Neo” Anderson (Keanu Reeves) en el descubrimiento del mundo real escondido detrás de una realidad aparente creada por máquinas que han convertido a la humanidad en meros humanos. Fuente de energía. Un mundo entre el examen de conciencia y la rebelión, explorado por The Matrix, la obra maestra de Lana y Lilly Wachowski (que no habían hecho la transición en ese momento y todavía firmaban como Larry y Andy Wachowski) y que se estrenó en Estados Unidos hace 25 años. el 31 de marzo de 1999. Rechazada por Cannes, se convirtió inmediatamente en un éxito mundial (más de 463 millones de dólares en todo el mundo y cuatro premios Oscar en montaje, sonido, edición de sonido y efectos especiales) con su mezcla de ciencia ficción, acción, artes marciales y cine. La filosofía, de Platón a Descartes, de Putnam a Baudrillard.

video Matrix, hace 25 años, la obra maestra de las hermanas Wakoski con Keanu Reeves

Un viaje entre el libre albedrío (con la posibilidad de elegir entre la pastilla azul y la pastilla roja, elegir entre la verdad o quedarse «en el país de las maravillas, y verás hasta dónde llega la madriguera del conejo»), con referencias cada vez más actuales, entre el libre albedrío la inteligencia y el metaverso, cuyas muchas fuentes de inspiración también fueron los dibujos animados, películas de animación como Ghost in the Shell, Los mundos futuros de Philip K. Dick y el cine de John Woo. Apoyada por un excelente reparto, además de Reeves, Fishburne, Carrie-Anne Moss, Hugo Weaving, Gloria Foster y Joe Pantoliano, la película se convierte en el primer capítulo de la saga con Matrix Reloaded y Matrix Revolutions (ambas de 2003) en la que Matrix Resurrections está firmado únicamente por Lana Wachowski agregado en 2021. Un viaje, The Matrix Journey, se basa en cómo las personas siempre han estado «buscando el significado más profundo de la vida. Nunca han sido felices con lo que ya tienen. La evolución se basa en esto búsqueda, sobre las preguntas que tengan o falta de ellas” Respuesta -explicada por Lana Wachowski en 1999-. Incluso nuestros personajes buscan respuestas». Por otro lado, Lilly Wachowski, en una reciente entrevista con Them, aclaró una de sus líneas de hace unos años, sobre el hecho de que Matrix es una alegoría mutante: «Nosotros No empezó a trabajar en ello diciendo: «Vamos, escribamos una historia». Simbolismo trans, sino por el deseo de escribir una película de acción – dijo – «Y en realidad está en esta clave, porque viene de dos mujeres trans que aún no se habían anunciado en ese momento y porque explora el concepto de transición y la búsqueda de identidad.»

Una armonía de elementos que se basó en una preparación larga y compleja (empezamos a pensar en la película en 1994), empezando por la búsqueda de héroes: antes de llegar a Keanu Reeves en Neo, estábamos pensando en Will Smith (que dijo no al rodaje Wild Wild West), pero también, entre otros, de Johnny Depp, Ewan McGregor, Brad Pitt, Nicolas Cage, Val Kilmer (que luego también rechazó el papel de Morfeo, para filmar A primera vista), y David Duchovny. Lo mismo ocurrió con Hacker Trinity, antes de que contrataran a Carrie-Anne Moss, el papel se le había ofrecido a Sandra Bullock y Madonna, entre otras. Michelle Yeoh, Janet Jackson y Gillian Anderson. Cuando leyó el guión, “me quedé impresionado por la trama, las ideas, la forma en que se contó la historia, el lenguaje, el diálogo”, explicó Keanu Reeves en una entrevista en el sitio web de los Globos de Oro. Fue una película realmente genial. Es una película sobre preguntas, sobre el despertar, sobre la conciencia, sobre el amor, sobre el apoyo, sobre la fe, sobre la evolución, sobre la relación entre el hombre y las máquinas, sobre el cine de kung fu. En el sentido contemporáneo, el clásico tradicional presenta figuras mitológicas del héroe, el sabio, los guerreros, los guías, la profetisa, el sacerdote”.

Reproducción © Copyright ANSA