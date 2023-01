Matilda Giuli, duelo por la protagonista: la actriz descarga su dolor

Matilda Gioli (Ansaphoto) – newsby

La heroína de la querida serie de televisión Doc-En tu mano 3, admitió que estaba enferma por el duelo, lo que la dejó con un gran vacío.

Matilda Gioli, actriz principal en Doc-En tus manos 3, Respiró sobre su triste pérdida. La actriz recientemente tuvo que lidiar con una pérdida importante, y una vez que fue entrevistada por Di Più Tv, decidió contar todo lo que le sucedió en el último período.

Pero emocionado por el regreso de la serie de televisión en Rai 1, ed. Emocionado de aparecer como presentador de Summer Job, el primer reality show de Netflix, Una novedad enteramente italiana todavía en su etapa embrionaria, o mejor dicho, experimental. Entre el entusiasmo por un soplo de aire fresco a nivel laboral y el avance profesional, también hay algo en ella que la hace pasarlo mal. Pasar dos meses fuera de casa filmando el reality fue un desafío no solo en el trabajo sino también por la distancia de la familia y sus animales, especialmente el gato y el perro. Fue en ese momento que luego reveló a la revista semanal que había perdido a un familiar, por quien aún sentía un gran dolor.

Matilda Gioli y la pérdida de su amado amigo: la desgarradora y entusiasta historia de su carrera

Los animales, como sabemos, son los mejores amigos del hombre y cuando se van dejan un gran vacío, al igual que los miembros de la familia. La actriz lo sabe muy bien. Documento en tus manos 3, Matilda Giuli, quien recientemente tuvo que lidiar con una gran pérdida. Soy un aficionado a la equitación. También extraño a mi amado caballo, lamentablemente ya no está. Para mí fue, en efecto, tremendo dolor hDe hecho, reveló a Di più Tv una entrevista con el periodista. Una pérdida ha hecho que estos meses sean aún más difíciles porque es un dolor que a menudo se repite, pero la actriz también admitió que estaba muy emocionada por la próxima tercera temporada de la querida serie de televisión Rai1. La primera y la segunda temporada fueron tan populares que trajeron éxitos de rai que no se habían visto en años. Mientras tanto, cuando comience el rodaje aprox. Matilda Giuli ha sido mimada: «En la primavera y no puedo esperar».

Matilde está emocionada ahora que el éxito de Doc-In Your Hands también la ha ayudado a avanzar en su carrera, convirtiéndose por primera vez en la presentadora de su propio reality show. Evidentemente, hubo dificultades: «Tuve que aprender a moverme en un contexto completamente diferente al que estaba acostumbrado» De hecho, admitió, pero luego precisó que estaba emocionada con el trabajo realizado porque todo esto la convertiría en una actriz híbrida capaz de trabajar no solo en series de televisión sino también como presentadora y presentadora de televisión.



No se descarta que en unos años pueda trabajar dentro de uno de los primeros 6 canales digitales terrestres, ampliando el círculo de los rostros más famosos. Por el momento, la chica no pone límites, al contrario, está deseosa de abrirse a nuevas experiencias en el mundo de la pantalla chica. Mientras tanto, se espera que el lanzamiento de la tercera temporada capte los pensamientos de la audiencia sobre el nuevo rodaje.