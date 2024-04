Matilda Brandy, el pastel de chocolate escondido en Celebrity Island: Ningún náufrago lo sabe

Nadie sabe nada de ese pastel de chocolate escondido relacionado con la bella Matilda Brandy. Sus pensamientos a menudo se dirigían a ella, especialmente en estos días de restricciones.

Matilda Brandi Ella es uno de los personajes de programas más populares de todos los tiempos. La hemos visto interpretar muchos papeles, desde actriz de televisión hasta actriz de teatro, sin olvidar sus papeles de presentadora, comentarista, bailarina y corista. Desde el principio demostró a todos que no tenía problemas para asumir cualquier papel que le pidieran, incluso en los reality shows.

Hoy es uno de los actuales. barco hundido ¿Quiénes intentan resistir a Honduras, en esta nueva y muy turbulenta edición deIsla famosa. Digamos que la situación es más tensa que otros años. Vimos competidores abandonados, otros heridos, y luego vino esa expulsión de la que todavía se habla y ese robo de alimentos, que actualmente está siendo examinado por la redacción.

Y es precisamente el tema de la “alimentación” en el que queremos centrarnos hoy. hablaremos de uno Pastel de chocolate 'Oculto' de los otros marginados que rodean a Matilda, pero ten en cuenta que no es lo que parece, así que sigue leyendo para comprenderlo mejor.

Pastel de chocolate con brandy Matilda

En relación con el mandato actual Matilda Brandi aIsla famosaLa vimos llorar desesperadamente, por… castigo El consejo editorial decidió robar la comida destinada al equipo y a los fotógrafos. Por el momento, quienes han «confesado» haber comido la comida son: Pietro Fanelli, Khadi Jay y Alvina Scorticchi, pero por lo que sabemos, hasta que los productores rastrean todos los nombres de los «culpables», fuego Te quedarás fuera.

Fanelli «atacó» no sólo a la producción de esta decisión sino también a los comentaristas y a la propia Luxuria, a quien supuestamente le dijo Estar avergonzado Para recoger gente hambrienta. Es cuando Sonia Broganelli Y recuerde un hecho que aquellos marginados de la realidad tal vez hayan olvidado: «Las palabras tienen peso y nunca debes permitirte avergonzarte. A mí me pagaron por quedarme aquí, a ti te pagaron por quedarte allí…». De hecho, lógicamente, no vienen simplemente pagado Quedarse en Honduras pero también decidieron Voluntariamente, por voluntad propia. participar en el programa y así percibir la privación resultante. ¿Qué piensas eso?

compartir matilda

No importa qué, frustración, enojo, discusiones, etc., sea lo que sea. Matilda Brandi Los demás marginados intentan resistir esta dura prueba a la que han decidido someterse. Sin embargo, seguramente, tal como publicaron los responsables del perfil social de la actriz de teatro, en este momento, Matilda seguramente lo volverá a pensar. Último momento No sólo tuvo una comida suntuosa, sino que una comida deliciosa estaba esperando el postre. pastel de chocolate, Como puede ver en la toma social de arriba.

Por supuesto esta publicación desconocido A los marginados la fecha de publicación parece ser posterior a su llegada a Honduras, pero seguro que en este momento no solo Brandy, sino también otros soñarán con un almuerzo como el de la foto social. ¿Qué piensas eso?