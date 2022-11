Masters París Percy – Musseti – Djokovic 0-2: El serbio ganó 6-0, 6-3 y vuela a semifinales. Se enfrentará a Tsitsipas

No tiene sentido esconderse, esperábamos un poco más. La forma en que Mussetti venció a Rod Dio paso a un juego equilibrado, al menos un interesante juego de cabeza a cabeza, y definitivamente no es un juego.Desafortunadamente, ese no fue el caso.Tenista de Carrara, que nunca logró meterse en el partido y sufrió mucho exprimiendo una versión muy lujosa de Nole. Quizás también algunos problemas respiratorios para el italiano, además de tenis que literalmente no caminaba. Tiros al centro del campo, muy pocos ganadores, siempre intercambiados en defensa. Djokovic jugó en su mejor momento, como en Tel Aviv y el Abierto de Astana, pero seguro que (y recalquemos en el partido de hoy) Mussetti le ayudó. Paciencia, seguro que habrá otras oportunidades, Novak también le deseó lo mismo antes del partido, entre otras cosas. . Para el serbio, que en cambio tiene muchos motivos para sonreír en el presente sin pensar demasiado en el futuro, es, con posibilidades de llegar a la final por su séptimo título. Definitivamente uno de sus favoritos.