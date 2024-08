Mastercard está dispuesta a despedir a 1.000 personas antes del 30 de septiembre

Como esperaba Bloomberg. tarjeta MasterCard Él se estaba preparando para recortar el 3% de su fuerza laboral MundialComo parte de una iniciativa de “reestructuración” más amplia. Despedir al 3% de sus trabajadores en todo el mundo significaría aproximadamente 1000 empleadosEsto se basa en el número de empleados anunciado por la empresa a finales de 2023.

Mastercard está dispuesta a recortar un 3% de su plantilla

Se dice que Mastercard está a punto de despedir –o redistribuir– alrededor de 1.000 de sus empleados en diferentes partes del mundo. «Recientemente anunciamos cambios regulatorios, realineando regiones y negocios para acelerar el crecimiento y desbloquear capacidades que permitirán la inversión en oportunidades a largo plazo», dijo el portavoz en un comunicado.

Explica que esta medida tiene como objetivo agilizar las operaciones y alinear mejor la empresa con las condiciones actuales del mercado. Se espera que los despidos planificados afecten a numerosos empleados en los cinco continentes, lo que refleja los esfuerzos de Mastercard por alinear sus recursos para lograr sus objetivos estratégicos.

Los despidos están afectando ahora a muchas empresas multinacionales gigantes de todo el mundo, en diversos sectores. Desde Amazon hasta Google, desde X hasta Microsoft, desde Intel hasta Dyson, muchos están recortando recursos humanos.

Compañía Planes para “reubicar” trabajadores en áreas de crecimiento Cuando se implementen estos cambios. No de inmediato, así que probablemente. El proceso de reestructuración de la empresa debe completarse Hasta el 30 de septiembre. De momento no se sabe nada sobre los trabajadores italianos: la empresa aún no ha emitido una nota oficial sobre nuestro país.

¿Por qué Mastercard tiene que reducir su plantilla?

MasterCard, con sede en la ciudad de Nueva York, emplea a unas 33.400 personas en todo el mundo, según el informe anual más reciente de la empresa. De ellos, aproximadamente el 67% se encuentran fuera de Estados Unidos, en más de 80 países. El costo total de la fuerza laboral es de $6 mil millones. Sólo Mastercard Europa tiene más de 7.000 empleados en 57 oficinas en 28 países.

El gigante de las tarjetas de crédito informó Las ganancias superaron las expectativas Wall Street en sus resultados financieros del segundo trimestre Sin embargo, la compañía registró un Casi un 12% de aumento en los gastos operativos Totales respecto al año anterior, que ascienden a i 2,93 mil millones de dólares. Durante una conferencia telefónica con analistas, los ejecutivos de MasterCard dijeron que la compañía planea respaldar A El coste único de la reestructuración es de 190 millones de dólares. En el tercer cuarto.

Cada vez más inteligencia artificial en acción

Una transformación que, de hecho, también sigue Integrando paulatinamente la inteligencia artificial en sus operaciones internas. Hace apenas unos meses, Mastercard escribió que “la IA y las tecnologías emergentes siempre plantean preguntas, curiosidades, preocupaciones e incluso miedos”. Sabemos que la mejor manera de generar confianza es acompañar a nuestros empleados en nuestro viaje hacia la IA y asegurarnos de que estén informados y educados sobre nuestro compromiso con la IA responsable y ética, así como los beneficios que puede aportar a su día a día. sus asuntos diarios. Sus experiencias y trayectoria profesional general.

Enumeran algunas de las formas en que ya están utilizando la IA a escala para mejorar la forma en que trabajan los empleados. Hablan de inteligencia artificial como “entrenador de carrera«, lo utilizan para conciliar mejor las oportunidades profesionales y extracurriculares, pero también con proyectos a corto plazo, voluntariado, tutorías y rutas de aprendizaje.

Pero la inteligencia artificial también se utiliza de forma más generalizada”.Una guía de lujo“: “Comprender los sentimientos de los empleados, apoyar el bienestar y la productividad y fomentar hábitos de trabajo saludables”, como cómo gestionar las reuniones de forma eficaz, cómo colaborar mejor y cómo equilibrar las cargas de trabajo. Asistencia de flujo de trabajo como asistente personal digitalAgilizar y simplificar algunas prácticas.