Massimo Ranieri: «Tiziano Ferro y Nick están en el próximo álbum». ¿San Remo? “Yo también volveré a competir” – Noticias

Fue el 5 de febrero de 2020 cuando el dúo se encontraba en el medio. Massimo Ranieri Y Tiziano Ferro en el diario «Perdiendo el amor» Provocó un cálido aplauso del público en el Teatro Ariston y escribió una de las páginas más bellas de la historia del festival. Massimo le dijo a Tiziano: “Esta noche te dejaré y me llamarás padre”, concluyendo así la magia del encuentro humano y artístico. Ahora Ferro ha escrito una canción para Ranieri que adornará el próximo disco de canciones inéditas, en preparación. (Álbum anterior).

“Tiziano es tremendo y la canción que me puso es preciosa”, afirma.manejar Ranieri está entusiasmado de colaborar con su joven colega, quien en repetidas ocasiones le ha expresado su gran respeto. También está entre los escritores de las canciones seleccionadas para el próximo álbum. Mellaotro amigo y artista respetado que hizo un dueto con él en Ariston en la velada de covers cantando “Anna Will Come” de Pino Daniele: era 2022 y Ranieri competía con “Mensaje desde el otro lado del mar” (vídeo) que gano Premio de la Crítica Mia Martini. Esta intensa canción, dedicada al tema de la migración, lleva la firma de Fabio Illacqua, otro compositor presente en el próximo álbum del «cantante y actor» y que también volverá para traducir nuevas canciones escritas para él por los hermanos Carlo y Niccolò. Ferrente y evaluar a otros compositores.

Massimo Ranieri y Nick en el Festival de Cine de San Remo 2022





“La comparación con cosas nuevas y con nuevas generaciones siempre es enriquecedora, porque el joven tiene cosas que ya no tiene o ha dejado de lado, le hace descubrir nuevas verdades que no ve porque siempre está de viaje o cerrado en algún lugar”. «La juventud me da un gran impulso», dice Massimo Ranieri, de 73 años, de quien se dice que es “Listo para volver a San Remo e incluso competir, porque todos le debemos mucho al festival y cuando vas allí siempre te sientes joven”.. Buscar canciones inéditas para traducir y publicar “no es cosa fácil”, admite el artista, que se da cuenta de que tiene la suerte de poder elegir entre muchas propuestas. «Entre los jóvenes hay compositores interesantes, que dicen las mismas cosas que nosotros dijimos pero de una manera más moderna. Las palabras no siempre son tan buenas como vienen. A mi edad no puedo cantar, lo siento como si fuera mío, algunas frases de veinte años, pero cuando escucho una canción Beautiful, si Giovanni Caloni no lo siente – explica Ranieri, hablando de sí mismo por su nombre – sugiere algunas adaptaciones.

El tiempo pasa, pero la pieza que más le gusta de la lista de reproducción es siempre la indicada, ‘veinte años’. “La canto con la misma emoción desde que la gané en 1971 Gran canción “Y en realidad tenía 20 años”, dice Ranieri.

gira de veranotitulado Siempre «Todos los sueños siguen volando»en lugares sugerentes, comienza El 30 de julio desde la Cavea del Auditorio Parco della Musica Ennio Morricone de Roma Continuó explicando: “En algunos de los lugares más bellos de este maravilloso país, es decir, Italia, pero ¿nos damos cuenta – pregunta – de la suerte que tenemos de vivir aquí?” Después de Roma, Fossato del Castello llega al calendario en agosto Otranto En el tercero está la Basílica de San Giuseppe. Pichelli En el quinto, detente en el undécimo, puerto de recanati En el duodécimo día de la hégira Puerto deportivo de Pietrasanta (Versiliana) el catorce de agosto Piscis Los días 18 y 19, Massimo Ranieri cantará un anuncio apressina En las sugerentes canteras de piedra, el día 20 en el anfiteatro romano acreyo Soberano El día 21 por la mañana tandarí Día 23 en Villa Bellini A catania a las 25 a.m. palermo El día 26 la gira continuará con una serie de fechas ya previstas hasta finales de abril. Todavía borracho La reciente acogida que tuvo en AustraliaDespués de haber actuado en Melbourne y Sydney, y por primera vez en la Ópera, Ranieri está en constante movimiento y tiene la intención de ofrecer lo antes posible dos conciertos en París y Frankfurt.

ANSA ANSA Massimo Ranieri, alto funcionario de la República, «copiado» – Teatro – Ansa.it “Estoy conmovida y emocionada. Gracias, gracias, gracias. Me embarga una mezcla de emociones y quisiera no llorar, aunque fuera un grito de felicidad porque son cosas que no pasan todos los días. .” (manejar)

