Maserati y el atractivo de Alemanno, Giovanardi y Di Maio: «Salven la marca»

Esta mañana, la lista «Módena Cambia», junto con el secretario del independentismo, Gianni Alemanno, el candidato a la alcaldía de la ciudad, Daniele Giovanardi, y la líder de la lista, Beatrice Di Maio, organizaron una manifestación frente a la sede de Maserati para exigir Intervención del gobierno para salvar la ciudad histórica. Marca de automóviles italiana. «El gobierno Meloni debe situar la cuestión de Maserati en el centro de la mesa abierta con Stellantis, no sólo para defender los puestos de trabajo en riesgo, sino como una opción estratégica para salvar el sector del automóvil en Italia. Frente a la clara intención de Carlo Tavares «Las medidas a medias sólo prolongarán este sufrimiento al seguir sacrificando enormes recursos públicos. A menos que Stellantis reconsidere radicalmente sus perspectivas en Italia, el gobierno debe trabajar para construir un nuevo centro de producción de automóviles en Italia. El ministro italiano Orso ya ha dicho: si Tavares no garantiza la producción de al menos un millón y medio de automóviles en Italia, es necesario pensar en un nuevo fabricante de automóviles en Italia, «pero no fomentando – dicen fuentes gubernamentales – la creación de plantas industriales de marca Comercio exterior, lo que en última instancia hará que este sector en Italia sea aún más frágil”, afirmó Gianni Alemanno, secretario del Movimiento por la Independencia.

«En cambio, debemos intentar relanzar las marcas históricas de automóviles de lujo con las que todo el mundo identifica la producción italiana y que son las únicas que pueden seguir siendo competitivas en el mercado mundial manteniendo la producción en nuestro país, sin seguir agotando las arcas del Estado italiano». incentivos constantes, como le ha ocurrido al grupo Fiat durante los últimos 50 años, por lo que el gobierno debe obligar a Stellantis a ceder las fábricas de Maserati y su marca al Estado, como primer núcleo de un nuevo centro de automóviles de lujo en Italia que se construirá con un plan industrial preciso y con alianzas industriales. Propiamente internacional, el gobierno tiene, si quiere, todas las herramientas necesarias para obligar a Stellantis a tomar un consejo más indulgente y construir un proyecto industrial permanente para proteger el trabajo italiano y made in Italy, pero para Para ello debemos superar las doctrinas ideológicas liberales según las cuales el Estado no puede tener un papel directo en el fortalecimiento del patrimonio industrial de Italia.

El candidato a la alcaldía, Daniele Giovanardi, y la líder de Módena Cambia, Beatrice Di Maio, anunciaron:

“Nuestro primer compromiso como alcalde de Módena será defender el empleo y el patrimonio productivo de nuestra ciudad, que hoy está en riesgo debido a la dinámica de la globalización que no todos los gobiernos que han sucedido al frente de nuestra nación han podido lograr .” Para dar respuestas. En este contexto, defender el Centro Industrial y de Investigación Maserati es para nosotros un compromiso fundamental y lo situaremos en el centro de todas las políticas municipales. Por ello, apostamos por reforzar todos los servicios municipales necesarios para el buen funcionamiento de las plantas productivas y la protección de los derechos de los trabajadores, desde el transporte, las carreteras y el acceso a las redes de servicios, hasta la atención social y el derecho a la vivienda. Pero también nos comprometemos a apoyar todas las protestas de los trabajadores para obtener respuestas de los gobiernos nacionales y regionales a la crisis del sector automovilístico en Módena, y pedimos participar en mesas de consulta donde sindicatos, empresarios e instituciones discutan estos temas. Sin embargo, haremos oír la voz de Módena contra la guerra, porque mientras el gobierno siga enviando armas a Ucrania, no habrá recursos disponibles para reiniciar el desarrollo económico italiano”.