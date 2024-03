Más fácil de pagar a plazos. Se acerca la reforma

La reforma fiscal está a punto de dar un paso más. O tal vez dos. Próximamente, quizás ya esta semana, el Consejo de Ministros podría recibir el decreto de reforma de la recaudación fiscal y el decreto final para reorganizar el juego online. El primero también incluirá la simplificación del pago de primas. Volúmenescon la posibilidad de que personas con dificultades económicas comprobadas reciban un aplazamiento de pago de hasta 120 cuotas mensuales (prácticamente en diez años).

La aceleración de los procedimientos de implementación de la delegación fue anunciada ayer por el viceministro de Economía, Maurizio Liu. «El Gobierno ha aprobado siete decretos legislativos» en materia de reforma fiscal, explicó durante su intervención en el evento «Techos de cristal y paredes de goma» del Consop para mujeres líderes, «y estamos preparando otros que irán al Consejo de Ministros esta semana o más». el siguiente.»

Objetivos

En particular, se espera la resolución sobre cobranza. El volumen de facturas fiscales que el Estado aún no ha recaudado ha alcanzado la astronómica cifra de 1.200 millones de euros, aunque la Agencia Tributaria calcula que las facturas aún recaudables ascienden a poco más de 100 mil millones de euros. El objetivo de la reforma de la recaudación es, por un lado, evitar que se siga formando un depósito de este tamaño y, por otro, acelerar los procedimientos de recuperación y hacerlos más eficaces. ¿cómo? En primer lugar, cada cinco años, la agencia devolverá a las autoridades fiscales las facturas fiscales que no pudo cobrar. Si los departamentos responsables del impuesto impago quieren que la agencia haga un nuevo intento de cobro, deberán proporcionar actualizaciones sobre la situación del deudor que podrían permitir cobrar el impuesto. Por otro lado, la agencia tributaria agilizará todos los trámites de recaudación. Ya no serán necesarias las inscripciones en el registro, es decir, listados de contribuyentes que tengan deudas con las autoridades tributarias. Todos los documentos de evaluación serán inmediatamente ejecutables.

La Agencia también se obliga a notificar el aviso de pago a más tardar el noveno mes siguiente a aquel en que se asignó la carga. También se espera que se amplíe la fecha efectiva de los trabajos de cobranza, para garantizar procedimientos de recuperación más rápidos. Para acelerar la recaudación, la reforma prevé también la racionalización, informatización y simplificación de los procedimientos de reserva de las relaciones financieras. El segundo decreto legislativo que podría llegar al Consejo de Ministros es el decreto sobre la reregulación del juego online. La cláusula también incluirá el inicio de la licitación para la franquicia de lotería, que expira en noviembre de 2025. Los comités de finanzas de la Cámara de Representantes y del Senado han pedido al gobierno que ponga en blanco y negro que los ingresos de la franquicia sean de al menos 1 mil millones de euros. Dinero que se utilizará para reducir impuestos (fluirá al fondo para implementar el mandato). En su discurso de ayer, Liu también confirmó que el gobierno está «trabajando para traer de regreso a Italia a las empresas que se han mudado al extranjero y tal vez permitirles hacerlo». “La llegada de empresas extranjeras a Italia: se realiza mediante medidas como la reducción de la carga fiscal durante 5 años con la imposición de impuestos sobre el 50% del sujeto pasivo y la adopción del Pilar 2 (fiscalidad de las empresas multinacionales, ed.).” añadió Liu.

